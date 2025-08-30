Como são treinados os cães que farejam drogas

Com apoio da ciência veterinária e técnicas específicas, cães são treinados desde filhotes para atuar em operações da polícia. No Ceará, a PM conta com 48 cães, sendo 20 especializados em faro. / Crédito: Divulgação/REceita Federal

Você provavelmente já viu cães policiais em ação — seja em aeroportos, rodoviárias, eventos públicos ou operações na rua. Alguns deles se destacam na detecção de drogas, explosivos ou até mesmo em missões de busca e salvamento. Mas como são treinados? E como conseguem farejar substâncias ilegais, mesmo camufladas? A utilização de cães farejadores pela polícia no Brasil tem história antiga. Desde o início do século passado, eles eram usados para funções básicas de segurança. Com o tempo, passaram a atuar em áreas mais específicas, como detecção de drogas e armas. O uso moderno da cinotecnia — emprego de cães no trabalho policial — se consolidou com a criação de unidades especializadas na Polícia Federal, Força Nacional e Polícias Militares.

No Ceará, a Polícia Militar (PMCE) conta atualmente com cerca de 48 cães, sendo 20 deles farejadores. O Canil da PMCE foi fundado em 1976 e, em 2025, completou 49 anos de existência. Os cães são treinados para localizar drogas, armas, munição e explosivos. LEIA MAIS | Complexo do Pecém receberá R$ 56 bi em investimentos para energia limpa

Do berço ao quartel: como começa o treinamento

Segundo o capitão PMCE Márcio Glayson, subcomandante da 4ª Companhia do Batalhão de Choque da PMCE (BPChoque/PCCÃES), os treinamentos começam cedo: “A socialização dos filhotes e a introdução gradual aos estímulos são essenciais. Cães mais velhos também podem ser treinados, mas o processo é mais difícil devido a vícios comportamentais.” O processo seletivo leva em conta a predisposição genética: cães descendentes de pais com faro apurado são priorizados. O treinamento tem início entre os seis meses e um ano e meio de idade. Os cães se tornam aptos para atuar após cerca de um ano e meio de preparação e permanecem em atividade até sua aposentadoria. Durante esse período, recebem alimentação reforçada e passam por treinamentos quase diários.

Ele explica que as raças mais utilizadas em operações de detecção e policiamento, no Brasil e em outros países, são o pastor alemão e o pastor belga malinois. "A escolha se justifica pelo porte físico robusto, alta resistência, facilidade de adestramento e energia de sobra para atividades intensas", comenta. Para o capitão Glayson, o impacto dos cães farejadores na segurança pública vai além da eficiência operacional: “Além do aspecto operacional, os cães também têm um impacto social. Sua presença humaniza o policiamento, facilitando a interação com a comunidade, que muitas vezes se sente mais à vontade para abordar os policiais e fornecer informações sobre atividades criminosas”, afirma. Como os cães policiais conseguem localizar drogas Uma das metodologias de treinamento mais eficazes para detecção de substâncias é baseada em associação e brincadeira. O cão não busca a droga em si, mas sim um brinquedo ligado ao odor da substância. Desde filhote, o animal é condicionado a associar esse cheiro ao seu brinquedo favorito, por meio de reforço positivo com comida ou afagos.

No chamado “protocolo de caixas”, por exemplo, diversas caixas são organizadas, com apenas uma contendo a substância (como maconha, cocaína ou pólvora). O cão é solto para farejar, e ao indicar corretamente — geralmente sentando — recebe o brinquedo como recompensa. O capitão PM Pedro Ribeiro, coordenador do Curso de Especialização em Cinotecnia da Brigada Militar do Rio Grande do Sul e comandante do Canil Central de Porto Alegre, explica que o foco inicial da formação é no policial, não no cão. “O canil central é um dos mais antigos do Brasil, com 61 anos. Formamos o profissional que trabalhará com o cão — o adestramento completo é um processo mais longo.”