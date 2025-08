Ceará ganha Centro de Estudos em Vigilância em Saúde com nome de Maria Zélia Rouquayrol

Com o objetivo de impulsionar pesquisas e políticas públicas voltadas ao fortalecimento da vigilância em saúde no Ceará, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) inaugurou, nesta segunda-feira, 4, a sala do Centro de Estudos em Vigilância em Saúde do Ceará Maria Zélia Rouquayrol.

A estrutura funcionará na sede da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde (Covep), localizada na Rua Oto de Alencar, nº 193, bairro Jacarecanga, em Fortaleza.