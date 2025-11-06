Novo Dia D de Vacinação Antirrábica ocorre neste sábado, 8

imagem de apoio ilustrativo (foto de 16/9/2025) 2° Dia D de vacinação antirrábica ocorre neste sábado, 8, e visa garantir imunização de cães e gatos a partir dos 3 meses de idade / Crédito: Samuel Setubal

O 2° Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica 2025 em Fortaleza, para cães e gatos, ocorrerá neste sábado, 8, das 8h às 17h, em mais de 100 pontos de vacinação distribuídos nas Regionais 2, 4 e 6 da Capital. LEIA MAIS | AMC realiza leilão com mais de 500 lotes de veículos; veja como participar



Os interessados podem conferir a lista completa dos pontos de vacinação disponíveis neste link. A ação é ofertada pela Prefeitura de Fortaleza, que pretende imunizar mais de 400 mil cães e gatos contra a raiva até o final de novembro. Com seis pontos, o Passaré é o que terá mais distribuição de vacinas dentre os bairros das Regionais de Saúde 2, 4 e 6. Em seguida estão os bairros Centro, Serrinha, Vicente Pinzón, que acumulam cinco pontos de imunização dos animais.

Segundo a gestão municipal, a garantia de imunização de cães e gatos, a partir dos 3 meses de idade, visa manter a Capital livre da raiva humana. A doença foi erradicada há 22 anos na cidade. A raiva é uma enfermidade grave que pode ser transmitida aos seres humanos e quase sempre é fatal. Caso de raiva humana em Jucás em fevereiro Em fevereiro de 2025, uma mulher do município de Jucás, a 421 km de Fortaleza, teve o diagnóstico confirmado de raiva humana. Ela contou às autoridades sanitárias ter sido mordida por um sagui (soim) em novembro de 2024. A mulher apresentou sintomas como náuseas, dificuldade de engolir e de falar e aversão à agua (condição chamada de hidrofobia), que são indicadores da raiva humana. Foi o sétimo caso da doença no Ceará em 17 anos.