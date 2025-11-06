Novo Dia D de Vacinação Antirrábica ocorre neste sábado, 8, em FortalezaMais de 100 pontos de vacinação estarão disponíveis nas Regionais de Saúde 2, 4 e 6. Acesse link e confira locais
O 2° Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica 2025 em Fortaleza, para cães e gatos, ocorrerá neste sábado, 8, das 8h às 17h, em mais de 100 pontos de vacinação distribuídos nas Regionais 2, 4 e 6 da Capital.
Os interessados podem conferir a lista completa dos pontos de vacinação disponíveis neste link.
A ação é ofertada pela Prefeitura de Fortaleza, que pretende imunizar mais de 400 mil cães e gatos contra a raiva até o final de novembro.
Com seis pontos, o Passaré é o que terá mais distribuição de vacinas dentre os bairros das Regionais de Saúde 2, 4 e 6.
Em seguida estão os bairros Centro, Serrinha, Vicente Pinzón, que acumulam cinco pontos de imunização dos animais.
Segundo a gestão municipal, a garantia de imunização de cães e gatos, a partir dos 3 meses de idade, visa manter a Capital livre da raiva humana. A doença foi erradicada há 22 anos na cidade. A raiva é uma enfermidade grave que pode ser transmitida aos seres humanos e quase sempre é fatal.
Caso de raiva humana em Jucás em fevereiro
Em fevereiro de 2025, uma mulher do município de Jucás, a 421 km de Fortaleza, teve o diagnóstico confirmado de raiva humana. Ela contou às autoridades sanitárias ter sido mordida por um sagui (soim) em novembro de 2024.
A mulher apresentou sintomas como náuseas, dificuldade de engolir e de falar e aversão à agua (condição chamada de hidrofobia), que são indicadores da raiva humana. Foi o sétimo caso da doença no Ceará em 17 anos.
Leia mais
Prefeito fará lançamento do 2º Dia D de vacinação antirrábica
O lançamento do 2º Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica 2025 de Fortaleza será realizado às 8h de sábado, 8, na Praça Nossa Senhora da Glória, no bairro Cidade dos Funcionários. O evento terá a presença do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).
De acordo com a Prefeitura, mais de 120 mil animais entre cães e gatos foram vacinados nas Regionais de Saúde 1, 3 e 5, no primeiro dia D de vacinação, realizado no dia 8 de outubro.
Serviço
Lançamento do 2° Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica 2025
- Quando: sábado, 8
- Horário: 8h
- Onde: cruzamento das avenidas Desembargador Gonzaga e Oliveira Paiva - Cidade dos Funcionários (próximo à Igreja Nossa Senhora da Glória)