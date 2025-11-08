Beira Mar em Fortaleza terá grupo para evitar ocupação irregular

Reunião nesta sexta-feira, 7, foi responsável pela formação de grupo para proteção da área da Beira Mar / Crédito: FERNANDA BARROS/O POVO

Um grupo de atuação conjunta para a preservação do uso público devidamente compartilhado de toda a área da Beira Mar, em Fortaleza, foi definido após reunião nessa sexta-feira, 7, na sede da unidade do Ministério Público Federal (MPF) na Capital. A equipe deve analisar aspectos relacionados ao ordenamento da área. As questões incluem, por exemplo, as concessões de permissões pela Prefeitura e as diferentes atividades naquele trecho da orla.