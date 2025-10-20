Canteiros da Beira Mar sofrem com falta de irrigação e jardinagem

Falta de manutenção do meio fio da orla da Beira Mar, com árvores e gramas secas / Crédito: FERNANDA BARROS

Quem caminha ou pratica atividades físicas pela extensão da avenida Beira Mar, em Fortaleza, já deve ter notado a ausência de manutenção do canteiro central que separa o calçadão da ciclofaixa. Frequentadores apontam que o espaço, antes marcado pelo verde e pela manutenção constante, tem sofrido com a falta de jardinagem, mesmo com intervenções de limpeza da Prefeitura. Com diversas espécies de plantas nativas e exóticas — como carnaúbas, amendoeiras-da-praia e coqueiros —, o paisagismo da orla é parte fundamental da identidade visual da cidade, cartão-postal e ponto de lazer para moradores e turistas.

No trecho que vai da av. Rui Barbosa até o Jardim Japonês é possível observar gramas secas e canteiros tomados pela areia. Em alguns pontos próximos ao Mercado dos Peixes, na Praia do Mucuripe, o cenário se repete. Falta de jardinagem afeta paisagismo da Beira Mar em Fortaleza Crédito: FERNANDA BARROS Em agosto, levantamento feito pelo O POVO identificou mais de 50 carnaúbas mortas Crédito: FERNANDA BARROS A falta de manutenção do meio fio da orla da Beira Mar, com árvores e gramas secas Crédito: FERNANDA BARROS A falta de manutenção do meio fio da orla da Beira Mar, com árvores e gramas secas Crédito: FERNANDA BARROS A falta de manutenção do meio fio da orla da Beira Mar, com árvores e gramas secas Crédito: FERNANDA BARROS Em agosto, levantamento feito pelo O POVO identificou mais de 50 carnaúbas (Copernicia prunifera) mortas, além de coqueiros secos — cenário que ainda pode ser percebido em alguns pontos do local. Mesmo com esse problema identificado, no mesmo período, a área apresentava o canteiro com aspecto mais verde. Confira imagens:

O POVO esteve no local em agosto, quando o canteiro apresentava aparência mais verde e preservada Crédito: FERNANDA BARROS Frequentadores relatam falta de cuidado e sujeira no local Emanoel Silva, 34, pratica corrida na orla há quase três anos e lembra de quando o espaço era mais bem cuidado. "Lembro de ver um trabalho constante de aguar as plantas e processo de jardinagem, mas aquele verde e cuidado de antes não tem mais. Acho a orla belíssima, mas cabe melhorias", comenta.

LEIA MAIS| Prefeitura convoca 82 profissionais de saúde para o IJF; confira o edital

A comerciante Sandra Maria, que trabalha há 43 anos na Beira Mar, relata que além da falta de jardinagem, a sujeira também é um problema recorrente. Para ela, o descuido vem tanto da ausência de manutenção quanto da falta de educação de parte dos frequentadores. “Eu junto tudo, boto os cocos num saco grande e deixo amarrado. Os rapazes da limpeza chegam por volta das 11 horas e recolhem. Durante o dia, ninguém limpa. Só à noite passam varrendo, mas ainda assim é muita sujeira”, relata.