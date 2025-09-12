Beira-Mar terá faixa para esportistas no fim de semana

A Beira Mar é um dos locais preferidos dos praticantes de corrida em Fortaleza / Crédito: JÚLIO CAESAR

Uma faixa da avenida Beira-Mar, no trecho entre a avenida Rui Barbosa e o Mercado dos Peixes, em Fortaleza, será reservada para o uso de pedestres e esportistas aos fins de semana. Iniciativa começa a partir deste sábado, 13. Na via, o tráfego de veículos será interditado parcialmente aos finais de semana, das 4 horas às 8h30min da manhã, exceto em dias de eventos esportivos oficiais programados para o local.