Beira-Mar terá faixa para esportistas no fim de semana

Faixa da avenida Beira-Mar será destinada a pedestres e esportistas no fim de semanaTráfego de veículos na via será interditado parcialmente aos finais de semana, das 4 horas às 8h30min
Uma faixa da avenida Beira-Mar, no trecho entre a avenida Rui Barbosa e o Mercado dos Peixes, em Fortaleza, será reservada para o uso de pedestres e esportistas aos fins de semana. Iniciativa começa a partir deste sábado, 13.
Na via, o tráfego de veículos será interditado parcialmente aos finais de semana, das 4 horas às 8h30min da manhã, exceto em dias de eventos esportivos oficiais programados para o local.
A configuração provisória prevê que a faixa da esquerda, situada junto ao calçadão, será utilizada para pedestres e corredores, enquanto a outra deve concentrar o fluxo de veículos.
De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, a decisão tem como objetivo incentivar hábitos saudáveis, promover a ocupação segura dos espaços públicos e fortalecer o uso das áreas ao ar livre da Cidade.
A sinalização da mobilidade será feita a partir do uso de cones e outros dispositivos de controle viário.
Agentes e orientadores da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estarão no local para garantir a segurança e a organização do trânsito ao longo do percurso.