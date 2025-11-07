CE: 2400 alunos participam de manhã de descontração pré-Enem 2025

Esquenta Enem reúne 800 estudantes da rede estadual de Fortaleza / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Em Fortaleza, as atividades ocorreram no Cuca da Barra do Ceará e Vilas Sociais da Messejana e do Canindezinho, enquanto no Maracanaú, foi sediado pela Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Maria Carmem Vieira Moreira. O POVO esteve na Vila Social do Canindezinho para acompanhar a programação que se estendeu de 8h às 11h30, com palestras motivacionais de ex-alunos e professores, karaokê, jogos de futebol, vôlei e distribuição de pipoca e algodão doce para os vestibulandos. “Está sendo legal tirar essa pressão que a gente tem de ‘o Enem, o Enem, o Enem, o Enem’. A gente está brincando, rindo, conversando e amanhã é outro dia para descansar a mente e no domingo fazer a prova com sucesso”, conta Nicoly Carvalho, 18, estudante da escola Edmilson Guimarães de Almeida, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. O evento também marca os momentos que antecedem o Enem após todo um ano de preparação dos alunos. Às vésperas da prova, parte dos estudantes conta estar ansioso para o exame, que poderá servir como porta de entrada para a universidade

José Levy, 17, estudante da Escola Santo Amaro Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Esse é o caso de José Levy, 17, aluno do terceiro ano da escola Santo Amaro, no Bom Jardim, bairro da Capital. O jovem está confiante com a preparação que teve esse ano, mas não descarta o frio na barriga na contagem regressiva para o exame. “Estou muito nervoso. Sei que eu sou uma pessoa que estudo bastante, mas acredito que vá conseguir passar. Se eu não conseguir passar, tem o ano que vem. Estou nervoso mas estou bem”, conta o vestibulando, que pretende cursar música ou psicologia no ensino superior.

Em meio à toda tensão de quem está com um pé saindo da escola e outro querendo entrar na faculdade, há alguns infiltrados que vão fazer a prova, mas não em caráter decisivo. Os chamados “treineiros” são alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio que decidem fazer a prova antes da terceira série, sem concorrer a vagas na universidade, a fim de se acostumarem com o cansaço, deslocamento, gestão de tempo e demais rotinas da prova. Elenita Alves, 17, por exemplo, cursa o segundo ano na escola Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, bairro Montese, também na Capital, e vai usar o Enem 2025 para saber quais aspectos precisa melhorar para o teste decisivo no ano que vem. “Vou tanto pela experiência da prova, quanto para colocar em prática os meus estudos porque desde o ano passado estou me preparando para essa prova… fazer ela no segundo e no terceiro de novo. Quero muito passar na Uece e na UFC também e para isso acho que tenho que me preparar bastante”, conta a jovem que pretende fazer licenciatura em História.