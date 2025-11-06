Lista do IBGE: descubra nomes considerados raros em Fortaleza

Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza / Crédito: AURÉLIO ALVES

Com base nos dados estatísticos do censo de 2022, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou a segunda edição de sua base de dados “Nomes do Brasil” nessa terça-feira, 4. Informações como nomes e sobrenomes mais comuns do Brasil podem ser conferidas no site. As procuras podem ser feitas por filtros, sendo escolhida por estado ou município, por exemplo.

Além disso, são fornecidas ferramentas de análise, como gráficos que ditam a popularidade da busca por décadas, desde antes de 1940. Uma das ferramentas da plataforma é o mapa do território brasileiro, com dados específicos sobre a busca para cada local. Em Fortaleza, os nomes femininos mais populares são Maria e Ana, enquanto os masculinos são Francisco e José. Confira, a seguir, alguns dos nomes com menos de 50 registros na capital cearense.