Lista do IBGE: descubra nomes considerados raros em Fortaleza

Nomes de pessoas em Fortaleza considerados raros; veja lista do IBGENa capital cearense, o nome mais comum é Maria, com mais de 249 mil registros; saiba quais são considerados raros e como acessar a lista do IBGE
Com base nos dados estatísticos do censo de 2022, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou a segunda edição de sua base de dados “Nomes do Brasil” nessa terça-feira, 4.
Informações como nomes e sobrenomes mais comuns do Brasil podem ser conferidas no site. As procuras podem ser feitas por filtros, sendo escolhida por estado ou município, por exemplo.
Além disso, são fornecidas ferramentas de análise, como gráficos que ditam a popularidade da busca por décadas, desde antes de 1940.
Uma das ferramentas da plataforma é o mapa do território brasileiro, com dados específicos sobre a busca para cada local.
Em Fortaleza, os nomes femininos mais populares são Maria e Ana, enquanto os masculinos são Francisco e José.
Confira, a seguir, alguns dos nomes com menos de 50 registros na capital cearense.
Lista do IBGE: veja nomes raros em Fortaleza
Nas listas, alguns nomes e sobrenomes aparecem repetidos em pronúncia. Isso faz com que alguns deles, escutados com recorrência, sejam raros na escrita, segundo dados do IBGE.
Outros parecem comuns, mas não são nas estatísticas; saiba quais são alguns deles e a quantidade de registros.
Nomes raros em Fortaleza
Femininos
- Mafalda - 11 registros
- Anabela - 12 registros
- Felipa - 12 registros
- Simaria - 12 registros
- Klara - 13 registros
- Lorraine - 14 registros
- Mia - 14 registros
- Christina/Christine - 15 registros
- Cora - 16 registros
- Miranda - 16 registros
- Suzanne -17 registros
- Bianka - 20 registros
- Ludmilla - 31 registros
- Marian - 31 registros
Masculinos
- Marlus - 10 registros
- Chico - 11 registros
- Lira - 11 registros
- Gonzaga - 12 registros
- Aurilio - 26 registros
- Henrico - 29 registros
- Richarlison - 31 registros
- Lucieldo - 38 registros
- Conrado - 44 registros
- Tarcio - 47 registros
Abinadabe e Abraham são os mais raros do ranking, no 7641° lugar, com apenas 10 incidências no município.
Lista do IBGE: saiba como acessar
Com a nova edição da base de dados, mais de 130 mil nomes e mais de 200 mil sobrenomes foram listados e podem ser conferidos no site “Nomes do Brasil”.
A ferramenta é importante para analisar a mudança de tendências por período e mediana da idade de cada nome, por exemplo; saiba como conferir o ranking de popularidade por território:
- Entre na plataforma “Nomes do Brasil”;
- Na lupa, digite o que deseja encontrar, como o seu nome ou sobrenome;
- Escolha a região, estado ou cidade nos filtros de pesquisa para resultados mais detalhados;
- Também nos filtros, selecione o sexo do nome e período de nascimento, para saber informações, como se é popular atualmente.