Enem: passagens de ônibus em Fortaleza serão gratuitas

O benefício estará disponível nos dias 9 e 16 de novembro para os estudantes que realizarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
Os fortalezenses que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão beneficiados com passagens de ônibus gratuitas, nos dias da aplicação da prova (9 e 16 de novembro).

Anúncio foi feito pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), na manhã desta sexta-feira, 17.

A isenção das tarifas de transporte coletivo será concedida para que os estudantes possam se deslocar e fazer a prova.

Evandro Leitão afirmou que a concessão do transporte gratuito é "mais do que justa" e "mais do que um dever" para aqueles que estão à frente da Prefeitura de Fortaleza.

O anúncio foi realizado durante a inauguração da nova sede da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Almirante Tamandaré, localizada no bairro Jangurussu, em Fortaleza, após nove anos em construção.

Evento contava ainda com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) e do ministro da Educação Camilo Santana (PT).

 

Com informações do repórter Kleber Carvalho


