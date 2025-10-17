Enem: passagens de ônibus em Fortaleza serão gratuitas

Passagens de ônibus em Fortaleza serão gratuitas para alunos que farão EnemO benefício estará disponível nos dias 9 e 16 de novembro para os estudantes que realizarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
Os fortalezenses que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão beneficiados com passagens de ônibus gratuitas, nos dias da aplicação da prova (9 e 16 de novembro).
Anúncio foi feito pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), na manhã desta sexta-feira, 17.
LEIA MAIS | Facção vende remédios controlados e abortivos em feiras e farmácias na Grande Fortaleza
A isenção das tarifas de transporte coletivo será concedida para que os estudantes possam se deslocar e fazer a prova.
Evandro Leitão afirmou que a concessão do transporte gratuito é "mais do que justa" e "mais do que um dever" para aqueles que estão à frente da Prefeitura de Fortaleza.
O anúncio foi realizado durante a inauguração da nova sede da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Almirante Tamandaré, localizada no bairro Jangurussu, em Fortaleza, após nove anos em construção.
Evento contava ainda com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) e do ministro da Educação Camilo Santana (PT).
Com informações do repórter Kleber Carvalho
Dúvidas, Críticas e Sugestões?
Fale com a gente