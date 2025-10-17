Enem: passagens de ônibus em Fortaleza serão gratuitas

Imagem de apoio ilustrativo. Prefeito de Fortaleza anuncia transporte coletivo gratuito para que os estudantes possam se deslocar e fazer a prova do Enem / Crédito: Samuel Setubal

Os fortalezenses que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão beneficiados com passagens de ônibus gratuitas, nos dias da aplicação da prova (9 e 16 de novembro). Anúncio foi feito pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), na manhã desta sexta-feira, 17.

O anúncio foi realizado durante a inauguração da nova sede da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Almirante Tamandaré, localizada no bairro Jangurussu, em Fortaleza, após nove anos em construção.

Evento contava ainda com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) e do ministro da Educação Camilo Santana (PT).

