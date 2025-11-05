Ceará investe R$ 187 milhões em abastecimento de água em 41 municípios

Ceará investe R$ 187 milhões em abastecimento de água em 41 municípiosInvestimento faz parte do Programa Éguas do Sertão e deverá beneficiar cerca de 130 mil pessoas
O Governo do Ceará anunciou, nesta quarta-feira, 5, um investimento superior a R$ 187 milhões em melhorias no sistema de abastecimento de água em 41 municípios. O projeto, que integra o Programa Águas do Sertão (PAS) e o Fundo Estadual de Saneamento Básico (FESB), deverá beneficiar cerca de 130 mil pessoas e mais de 32 mil famílias.
Durante o evento no Palácio da Abolição, o governador Elmano de Freitas destacou a importância do acesso à água como direito essencial e símbolo de dignidade.
“São quase R$ 900 milhões para algo tão singelo, mas fundamental: água com qualidade para o nosso povo. Quando a gente tem todo dia, se acostuma. Mas quem não tem, sabe o valor que ela tem”, afirmou.
O governador ressaltou que as obras serão realizadas em parceria com prefeituras e comunidades, levando abastecimento a locais que esperam há décadas.
O presidente da Cagece, Neuri Freitas, lembrou que o Ceará é referência nacional em saneamento rural: “Nenhum outro estado tem um programa como o nosso. Com essas novas obras, ultrapassaremos 1,2 milhão de pessoas atendidas com água potável, o que representa cerca de 60% da população rural do Ceará”.
Já o titular da Secretaria das Cidades (SCidades), Zezinho Albuquerque, reforçou que o projeto atende critérios técnicos e sociais, priorizando comunidades mais carentes e reduzindo a dependência de carros-pipa: “É uma ação que muda vidas e garante que nenhuma casa fique sem água”.
Os recursos destinados ao financiamento são oriundos do Governo do Estado, de crédito externo junto ao Banco de Desenvolvimento Alemão (KfW) e de doação da União Europeia, por meio do Latin American Investment Facility (LAIF). Já a implantação das ações é coordenada pela SCidades, com o apoio da Cagece e do KfW.
Internet para todo o Ceará
Elmano também anunciou que o governo está em fase final de negociação para levar internet de alta velocidade a 100% do território cearense, incluindo áreas rurais.
“É provável que o Ceará seja o primeiro estado do planeta a ter 5G em todo o seu território, urbano e rural. Vamos garantir conectividade, educação integral e desenvolvimento para todos”, afirmou.