Ceará investe R$ 187 milhões em abastecimento de água em 41 municípios

Mais de 32 mil famílias deverão ser contempladas / Crédito: Hiane Braun / Governo do Ceará

O Governo do Ceará anunciou, nesta quarta-feira, 5, um investimento superior a R$ 187 milhões em melhorias no sistema de abastecimento de água em 41 municípios. O projeto, que integra o Programa Águas do Sertão (PAS) e o Fundo Estadual de Saneamento Básico (FESB), deverá beneficiar cerca de 130 mil pessoas e mais de 32 mil famílias.



Durante o evento no Palácio da Abolição, o governador Elmano de Freitas destacou a importância do acesso à água como direito essencial e símbolo de dignidade. “São quase R$ 900 milhões para algo tão singelo, mas fundamental: água com qualidade para o nosso povo. Quando a gente tem todo dia, se acostuma. Mas quem não tem, sabe o valor que ela tem”, afirmou. O governador ressaltou que as obras serão realizadas em parceria com prefeituras e comunidades, levando abastecimento a locais que esperam há décadas. O presidente da Cagece, Neuri Freitas, lembrou que o Ceará é referência nacional em saneamento rural: “Nenhum outro estado tem um programa como o nosso. Com essas novas obras, ultrapassaremos 1,2 milhão de pessoas atendidas com água potável, o que representa cerca de 60% da população rural do Ceará”.