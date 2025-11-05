Ceará será o primeiro estado do mundo com 5G em todo o território, afirma Elmano de Freitas

Governador destacou meta de garantir conectividade total, incluindo áreas rurais, e reforçou que a iniciativa faz parte da transformação digital e educacional do Estado

O governador Elmano de Freitas afirmou que o Ceará está prestes a firmar um acordo que garantirá internet em todo o território cearense , tanto na zona urbana quanto na rural. A declaração foi feita na tarde desta quinta-feira, 5, durante evento sobre investimentos no abastecimento de água, no Palácio da Abolição.

"Acho que ainda neste mês a gente fecha o acordo. Nós vamos levar a internet para 100% do território cearense, zona urbana e rural. É provável que o Ceará seja o primeiro estado do planeta a ter internet 5G em todo o seu território”, disse.

Elmano relacionou o avanço da conectividade à ampliação das escolas em tempo integral e à interiorização de serviços de saúde. “Estamos levando escola de tempo integral, o trabalho de interiorização da saúde, com tratamento de câncer, com cirurgias. Tudo isso faz parte do mesmo esforço de transformar o Ceará”, afirmou.

O governador ressaltou ainda que o acesso à tecnologia será essencial para o desenvolvimento das comunidades e para ampliar as oportunidades dos jovens. “Vamos investir para que todos tenham direito a conectividade, garantindo educação e inclusão digital para todo o nosso povo”, concluiu.