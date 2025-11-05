Centro de Diabetes tem Novembro Azul com serviços; veja programação

Centro de Diabetes tem Novembro Azul com serviços; veja programaçãoEstão previstas atividades clínicas e educativas entre os dias 5 e 28 de novembro. Na segunda-feira, 10, haverá mapeamento de retina
O Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão (CIDH) inicia o Novembro Diabates Azul com atividades educativas voltadas a pacientes e acompanhantes, nesta quarta-feira, 5, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza.
Está prevista ação de mapeamento de retina aberta ao público na segunda-feira, 10, e reforço da vacinação.
O Novembro Diabetes Azul chama a atenção para a melhoria da qualidade do tratamento da doença e as iniciativas educativas ocorrerão durante todo este mês no (CIDH), unidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), em Fortaleza.
Caracterizada pela concentração de açúcar no sangue (hiperglicemia crônica), a diabetes é uma condição de longa duração.
De acordo com informações da Sesa, quando essa concentração ocorre, descontroladamente, por muito tempo, aumentam-se os riscos para lesões em diversos órgãos e partes do corpo: coração, rins, olhos, pés, vasos sanguíneos e nervos.
Estima-se que 20 milhões de brasileiros convivam com a diabetes atualmente. No Brasil, 10,2% da população das capitais registraram frequência de casos dessa condição, conforme a pesquisa Vigitel 2025, do Ministério da Saúde.
A Sesa justifica que a educação em diabetes é uma estratégia fundamental para o controle da doença e a prevenção. No caso da diabetes tipo 2 (a mais recorrente na população), as mudanças dos hábitos de vida fazem diferença.
Segundo a Sesa, as alterações da rotina incluem, principalmente, a adesão de alimentação saudável e prática de atividades físicas com regularidade.
Já a programação integra um curso para pacientes com diabetes tipo 2, ações educativas para crianças e gestantes, reforço de vacinação para pessoas com a condição, entre outras.
Na segunda-feira,10, haverá distribuição de senhas, a partir das 8h, para os interessados em participar da ação aberta ao público de mapeamento de retina.
A retinopatia diabética é a principal causa de cegueira irreversível em adultos, por isso, segundo a Sesa, a detecção precoce por meio do mapeamento é importante para o público com diabetes.
Serviço
- Público: pacientes e acompanhantes atendidos na unidade
- Quando: Durante todo o mês de novembro, a partir do dia 05/11
- Onde: Silva Paulet, 2406, Dionísio Torres, Fortaleza (CE)
Veja programação do Novembro Diabetes Azul no Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão CIDH
05/11
Manhã | Abertura com curso para pacientes com diabetes tipo 2
07/11
Manhã | Jogo educativo “Amarelinha” para crianças
10/11
8h | Campanha de Mapeamento da Retina para Pessoas com Diabetes (aberto ao público, mediante senha)
11/11
Manhã | Jogo educativo “Amarelinha” para crianças
12/11
9h-11h | Ação de Baropodometria (teste da pisada)
14/11 – Dia Mundial do Diabetes
Manhã | Ação Educativa Pé Diabético — Principais Problemas e dúvidas
Manhã | Ação Lúdica “Blitz da Glicose”
Manhã e Tarde | Estações educativas nos corredores
Manhã e Tarde | Jogo sobre diabetes no trabalho
17/11
Manhã | Curso para pacientes com diabetes tipo 1
18/11
Manhã | Ação educativa com fantoches
Tarde | Ação: “Cuidando de Quem Cuida” – Bem-Estar no Trabalho e Autocuidado no Contexto do Diabetes
19/11
Ação da Fisioterapia no CIDH
24/11
Manhã e Tarde | Estações educativas nos corredores
25/11
Manhã | Jogo educativo “Amarelinha” para crianças
26/11
Ação Educativa com gestantes com diabetes
27/11
Manhã | Jogo educativo “Amarelinha” para crianças
Exibição do Filme: “Pés para que te quero”
28/11
Evento em alusão a 1 ano de Vacinação no CIDH com reforço da vacinação de pacientes do CIDH
Ação “Blitz da Vacina”