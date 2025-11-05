Centro de Diabetes tem Novembro Azul com serviços; veja programação

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 15-09-2022: Na foto, Rosa Duarty, de 22 anos, diagnosticada com diabetes aos 10 anos. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

O Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão (CIDH) inicia o Novembro Diabates Azul com atividades educativas voltadas a pacientes e acompanhantes, nesta quarta-feira, 5, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. Está prevista ação de mapeamento de retina aberta ao público na segunda-feira, 10, e reforço da vacinação.

O Novembro Diabetes Azul chama a atenção para a melhoria da qualidade do tratamento da doença e as iniciativas educativas ocorrerão durante todo este mês no (CIDH), unidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), em Fortaleza. Caracterizada pela concentração de açúcar no sangue (hiperglicemia crônica), a diabetes é uma condição de longa duração.

De acordo com informações da Sesa, quando essa concentração ocorre, descontroladamente, por muito tempo, aumentam-se os riscos para lesões em diversos órgãos e partes do corpo: coração, rins, olhos, pés, vasos sanguíneos e nervos.



Segundo a Sesa, as alterações da rotina incluem, principalmente, a adesão de alimentação saudável e prática de atividades físicas com regularidade. Já a programação integra um curso para pacientes com diabetes tipo 2, ações educativas para crianças e gestantes, reforço de vacinação para pessoas com a condição, entre outras. Na segunda-feira,10, haverá distribuição de senhas, a partir das 8h, para os interessados em participar da ação aberta ao público de mapeamento de retina.

A retinopatia diabética é a principal causa de cegueira irreversível em adultos, por isso, segundo a Sesa, a detecção precoce por meio do mapeamento é importante para o público com diabetes. Serviço

Público: pacientes e acompanhantes atendidos na unidade



pacientes e acompanhantes atendidos na unidade Quando: Durante todo o mês de novembro, a partir do dia 05/11

Durante todo o mês de novembro, a partir do dia 05/11 Onde: Silva Paulet, 2406, Dionísio Torres, Fortaleza (CE)

Veja programação do Novembro Diabetes Azul no Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão CIDH 05/11

Manhã | Abertura com curso para pacientes com diabetes tipo 2