AMC realiza leilão com mais de 500 lotes de veículos; veja como participar

AMC realiza leilão virtual com mais de 500 lotes de carros, motos e sucata. / Crédito: Divulgação Detran/Montenegro Leilões

A Prefeitura de Fortaleza irá realizar, nesta sexta-feira, 7, a partir das 9 horas, um leilão com 509 lotes de veículos apreendidos. Os lances acontecerão exclusivamente de forma on-line, por meio da página eletrônica do leiloeiro oficial Celso Cunha Leilões. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), os lotes disponibilizados incluem automóveis, motocicletas, motonetas, ciclomotores e equipamentos classificados como sucata. Os itens foram removidos pelo órgão há mais de 60 dias e não foram regularizados ou reclamados por seus proprietários.