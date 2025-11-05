AMC realiza leilão com mais de 500 lotes de veículos; veja como participar

AMC realiza leilão com mais de 500 lotes de veículos; veja como participarAutomóveis, motocicletas e sucatas apreendidos pela AMC há mais de 60 dias serão ofertados em formato on-line; participação exige cadastro prévio
A Prefeitura de Fortaleza irá realizar, nesta sexta-feira, 7, a partir das 9 horas, um leilão com 509 lotes de veículos apreendidos. Os lances acontecerão exclusivamente de forma on-line, por meio da página eletrônica do leiloeiro oficial Celso Cunha Leilões.
De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), os lotes disponibilizados incluem automóveis, motocicletas, motonetas, ciclomotores e equipamentos classificados como sucata. Os itens foram removidos pelo órgão há mais de 60 dias e não foram regularizados ou reclamados por seus proprietários.
Como participar do leilão
Os interessados devem realizar um cadastro prévio no site do leiloeiro para obter login e liberar a participação nos lances. A AMC reforça que o leiloeiro oficial é o único autorizado a realizar o procedimento para o órgão.
A participação é permitida para pessoas físicas maiores de idade ou emancipadas, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e comprovante de endereço. Empresas também podem participar, desde que estejam inscritas no CNPJ e regulares junto ao INSS e à Justiça do Trabalho.
Serviço
Leilão de veículos da Prefeitura de Fortaleza
Data: sexta-feira, 7 de novembro
Horário: a partir das 9 horas
Local: on-line, no site do leiloeiro oficial Celso Cunha Leilões