Confronto entre PM e suspeitos deixa um morto no José Walter

CIDADE JARDIM, no bairro José Walter / Crédito: FCO FONTENELE

Um confronto entre policiais militares e dois suspeitos no Conjunto Habitacional Cidade Jardim I, no bairro Prefeito José Walter, em Fortaleza, resultou na morte de um homem e no ferimento de outro. Durante a ação, na tarde desta sexta-feira, 31, os policiais se surpreenderam com um artefato explosivo, de fabricação caseira, que estava no bolso do homem ferido, que acabou não resistindo. A bomba caseira só foi descoberta quando o homem ainda recebia atendimento de emergência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. Ele teve o óbito confirmado. Por conta do explosivo, os agentes de segurança acionaram o esquadrão antibombas da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que realizou a neutralização do material.