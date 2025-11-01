Confronto entre PM e suspeitos deixa um morto no José Walter

Homem que morreu em confronto com PMs tinha explosivo no bolsoPolícia Militar apreendeu revólver, munições e explosivo após troca de tiros em condomínio no Conjunto Cidade Jardim I
Um confronto entre policiais militares e dois suspeitos no Conjunto Habitacional Cidade Jardim I, no bairro Prefeito José Walter, em Fortaleza, resultou na morte de um homem e no ferimento de outro. Durante a ação, na tarde desta sexta-feira, 31, os policiais se surpreenderam com um artefato explosivo, de fabricação caseira, que estava no bolso do homem ferido, que acabou não resistindo.
A bomba caseira só foi descoberta quando o homem ainda recebia atendimento de emergência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. Ele teve o óbito confirmado. Por conta do explosivo, os agentes de segurança acionaram o esquadrão antibombas da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que realizou a neutralização do material.
Leia mais
Por volta das 14h, a equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) realizava patrulhamento de rotina na Avenida Pau Brasil quando avistou dois indivíduos armados. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos tentaram fugir para a mata próxima e dispararam contra os agentes de segurança.
Na troca de tiros, um dos suspeitos foi atingido. Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre .38, com três munições deflagradas e duas intactas. O outro suspeito ficou ferido e foi socorrido para a UPA.
A identidade dos suspeitos ainda não foi divulgada, e o material apreendido foi encaminhado ao 8º Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada. Nenhum policial ficou ferido durante a ação.
Leia mais
Tensão entre facções no José Walter
O confronto armado na Cidade Jardim I, no José Walter, se insere em um contexto de reorganização faccionária na capital cearense. Uma parte da GDE (Guardiões do Estado) teria se unido ao TCP (Terceiro Comando Puro) após disputas territoriais, especialmente com o avanço do Comando Vermelho (CV).
Comunicados internos — conhecidos como “salves” — que circulam em grupos criminosos apontam que “todas as quebradas que são GDE agora são TCP” e afirmam que a facção adquiriu uma nova “doutrina”, segundo apuração do O POVO.
De acordo com relatório da Polícia Civil, o TCP (Terceiro Comando Puro) tem disputado território no residencial — com registro de deslocamentos forçados de famílias nos últimos meses.
Em paralelo, uma recente operação da SSPDS mobilizou 27 viaturas do CPChoque para saturar a região, em resposta a denúncias de expulsão de moradores por faccionados.
Essa migração pode facilitar a entrada de novos membros no TCP, fortalecendo sua atuação no estado.
Além disso, pichações com a sigla TCP já têm aparecido em muros no próprio Cidade Jardim I, indicando que o domínio do grupo estaria se consolidando na região.