Polícia salva casal de "tribunal do crime" no Parque Santa Maria

Polícia salva casal de "tribunal do crime" no Parque Santa MariaDois homens suspeitos de integrar o Comando Vermelho (CV) foram presos suspeitos de sequestrar e agredir as vítimas
Um casal foi resgatado pela Polícia Militar do Ceará (PM-CE) de uma sessão do "Tribunal do Crime" realizada por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) na tarde dessa quinta-feira, 30, no bairro Parque Santa Maria, em Fortaleza. Dois suspeitos de participarem do crime foram presos.
Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), as vítimas foram arrebatadas na rua Brejo Santo, em uma comunidade conhecida como Caneco Amassado, localizada no bairro Ancuri. PMs receberam informações de que o homem e a mulher estavam sendo levados para serem assassinados na comunidade conhecida como Beco das Cobras, no Parque Santa Maria.
Ao chegarem ao local indicado, os PMs se depararam com os dois sendo espancados por diversas pessoas em uma casa abandonada. Em um primeiro momento, os criminosos conseguiram fugir através de um matagal.
Os policiais, então, conduziram o casal para uma unidade de saúde. Ambos estavam bastante lesionados, sendo que a mulher teve o cabelo totalmente raspado. Entretanto, as vítimas estavam conscientes.
Leia mais
Policiais civis também foram acionados para a ocorrência e começaram a diligenciar em busca de suspeitos. Os investigadores apuraram que Alef da Silva Frota, de 21 anos, e Airton Crispim Neto, de 20 anos, tinham participação no crime.
A dupla foi localizada em uma mesma casa e, de lá, foi conduzida para o 6º Distrito Policial (6º DP), no bairro Messejana, onde receberam voz de prisão. O carro que teria sido utilizado pelos criminosos também foi apreendido.
Airton e Alef foram autuados pelos crimes de tentativa de homicídio, cárcere privado, tortura e integrar organização criminosa. Ambos tiveram a prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada nesta sexta-feira, 31. Em depoimento, tanto Alef, quanto Airton usaram do direito de permanecer em silêncio.
A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar outros suspeitos de envolvimento na ação criminosa, assim como para esclarecer qual teria sido a motivação do arrebatamento.