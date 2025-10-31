Polícia salva casal de "tribunal do crime" no Parque Santa Maria

Carro que teria sido usado para arrebatar um casal e levá-lo para uma sessão do "Tribunal do Crime" no bairro Parque Santa Maria, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um casal foi resgatado pela Polícia Militar do Ceará (PM-CE) de uma sessão do "Tribunal do Crime" realizada por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) na tarde dessa quinta-feira, 30, no bairro Parque Santa Maria, em Fortaleza. Dois suspeitos de participarem do crime foram presos.

Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), as vítimas foram arrebatadas na rua Brejo Santo, em uma comunidade conhecida como Caneco Amassado, localizada no bairro Ancuri. PMs receberam informações de que o homem e a mulher estavam sendo levados para serem assassinados na comunidade conhecida como Beco das Cobras, no Parque Santa Maria.