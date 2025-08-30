Quatro suspeitos foram presos em ações da PMCE no Norte do Ceará

As ações distintas da Polícia Militar do Ceará (PMCE) ocorreram na última quinta-feira, 28 / Crédito: Reprodução/PMCE

Quatro pessoas foram presas por porte ilegal de armas, envolvimento em crimes e porte ilícito de drogas, nos municípios de Cariré, Forquilha e Sobral, na região Norte do Ceará. As ações distintas da Polícia Militar do Ceará (PMCE) aconteceram na última quinta-feira, 28.

Ações no norte do Estado apreendem drogas e armas Uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foi acionada com a indicação de um possível comércio ilegal de drogas, durante um patrulhamento em Forquilha. Os policiais realizaram as buscas e apreenderam um revólver calibre 32, três munições de calibre 32, três munições de calibre 38, uma balança de precisão, 133 gramas de crack e 30 gramas de cocaína. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o material ilícito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Forquilha, onde foram realizados os procedimentos. Já no município de Cariré, militares do CPRaio apreenderam um revólver calibre 38 com 19 munições de mesmo calibre e um aparelho celular em um estabelecimento comercial.

No local, uma mulher foi identificada como companheira do dono do estabelecimento. Ela foi conduzida à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) na região. Após prestar depoimento, ela foi liberada por não haver indícios de ligação com o crime no momento. No município de Sobral, no bairro de Terrenos Novos, uma composição do CPRaio avistou dois indivíduos em atitude suspeita. Os homens tentaram fugir do local ao perceberem a presença dos policiais.

Conforme a SSPDS, os suspeitos foram abordados e identificados como sendo um homem, de 32 anos, que já possui antecedentes criminais por furto qualificado, dano, tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico; e outro homem, de 26 anos, com passagem por furto qualificado. Com os suspeitos foram apreendidas cinco munições de calibre 9mm, quatro munições de calibre 38, um aparelho celular e 39 embalagens de crack. A dupla foi encaminhada para uma unidade plantonista da PC-CE. Os dois foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico ilicito de drogas, porte ilegal de arma de fogo e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.