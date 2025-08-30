Quatro suspeitos foram presos em ações da PMCE no Norte do Ceará

Quatro suspeitos foram presos em ações da PMCE no Norte do CearáNas ações distintas da PMCE, foram apreendidas armas, munições e drogas
Quatro pessoas foram presas por porte ilegal de armas, envolvimento em crimes e porte ilícito de drogas, nos municípios de Cariré, Forquilha e Sobral, na região Norte do Ceará. As ações distintas da Polícia Militar do Ceará (PMCE) aconteceram na última quinta-feira, 28.
Ações no norte do Estado apreendem drogas e armas
Uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foi acionada com a indicação de um possível comércio ilegal de drogas, durante um patrulhamento em Forquilha.
Os policiais realizaram as buscas e apreenderam um revólver calibre 32, três munições de calibre 32, três munições de calibre 38, uma balança de precisão, 133 gramas de crack e 30 gramas de cocaína.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o material ilícito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Forquilha, onde foram realizados os procedimentos.
Já no município de Cariré, militares do CPRaio apreenderam um revólver calibre 38 com 19 munições de mesmo calibre e um aparelho celular em um estabelecimento comercial.
No local, uma mulher foi identificada como companheira do dono do estabelecimento. Ela foi conduzida à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) na região.
Após prestar depoimento, ela foi liberada por não haver indícios de ligação com o crime no momento.
No município de Sobral, no bairro de Terrenos Novos, uma composição do CPRaio avistou dois indivíduos em atitude suspeita. Os homens tentaram fugir do local ao perceberem a presença dos policiais.
Conforme a SSPDS, os suspeitos foram abordados e identificados como sendo um homem, de 32 anos, que já possui antecedentes criminais por furto qualificado, dano, tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico; e outro homem, de 26 anos, com passagem por furto qualificado.
Com os suspeitos foram apreendidas cinco munições de calibre 9mm, quatro munições de calibre 38, um aparelho celular e 39 embalagens de crack.
A dupla foi encaminhada para uma unidade plantonista da PC-CE. Os dois foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico ilicito de drogas, porte ilegal de arma de fogo e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Por fim, uma equipe do CPRaio abordou pessoas em atividade suspeita no bairro Alto da Expectativa. Havia uma suspeita de tráfico ilícito de drogas na região.
Com a ação, dois homens, de 27 e 21 anos, respectivamente, foram encontrados na posse de uma arma de fogo e drogas. A dupla estava na posse de uma pistola calibre 380, 10 munições de calibre 380, dois aparelhos celulares, 36 embalagens de crack, 20 embalagens de maconha e cerca de seis gramas de cocaína, além de uma quantia em dinheiro.
Ambos foram autuados em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico ilicito de drogas.