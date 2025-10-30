Presos membros do TCP acusados de expulsar moradores em residencial no José Walter

Prisões aconteceram pela Polícia Civil do Ceará. Imagem meramente ilustrativa. / Crédito: Divulgação/SSPDS

Quatro integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) foram presos nesta quarta-feira, 29, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Eles são acusados de expulsar e ordenar as expulsões de moradores do residencial Cidade Jardim I, no bairro José Walter, em Fortaleza. Os suspeitos foram localizados no residencial e outros no bairro Cidade dos Funcionários. Os criminosos foram presos e autuados em flagrante na Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), especializada da PC-CE, por crime de integrar organização criminosa.

Conforme o Auto de Prisão em Flagrante (APF), a qual O POVO teve acesso, além das expulsões, que foi confirmada após moradores serem ouvidos por policiais, os acusados eram responsáveis também pelo tráfico de drogas do bairro e lavagem de dinheiro da organização criminosa. Os alvos foram três homens e uma mulher identificados como Esdras Evangelista Sousa da Silva, vulgo "Nego Gu", 36, Glairton Pires Barbosa Filho, conhecido como "Gago", 30, Manoel Joaquim da Silva Neto, conhecido como "Netinho", 27, e Francisca Erica Saraiva Martins, conhecida como "Hadassa", 31. Segundo a Polícia Civil, Nego Gu possui diversas passagens por tentativa de homicídio, porte irregular de arma de fogo, roubo e crime contra a administração pública que datam desde o ano de 2008. Enquanto Gago, já tinha anotações criminais pela prática de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, roubo de veículo e roubo à pessoa.