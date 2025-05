PMCE apreende drogas e prende suspeito em Nova Russas

A prisão foi realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). A corporação informou que foi encontrada uma quantidade de drogas e que o homem indicou a própria casa como o ponto onde estariam mais entorpecentes.

Um homem de 26 anos de idade foi preso suspeito de tráfico de drogas no município de Nova Russas , a 304 quilômetros de Fortaleza. O caso foi registrado na quarta-feira, 21.

Os policiais entraram no imóvel e encontraram 2,5 kg da droga e material para embalar o entorpecente.

Segundo a PMCE, atuaram na operação policiais do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (BEPI), da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar e Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).

"O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Crateús, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde foi autuado por tráfico de drogas. Agora, ele encontra-se à disposição da Justiça", informou a PMCE.