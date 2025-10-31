Cemitério São João Batista, no Centro de Fortaleza, registra mais de 150 furtos a túmulos em 2025

Preparação para o dia de finados no cemitério São João Batista / Crédito: FCO FONTENELE

O Cemitério São João Batista, no Centro de Fortaleza, enfrenta uma série de furtos a estruturas de túmulos. Segundo a administração do Cemitério, somente em 2025, mais de 150 grades metálicas foram subtraídas. Além do prejuízo financeiro, famílias apontam os impactos emocionais de se depararem com túmulos violados. LEIA TAMBÉM | Dia de Finados: programação de missas em cemitérios e paróquias de Fortaleza



Lutigar de Sousa, 65, conta que todos os meses visita o túmulo da família para fazer manutenção. Na manhã desta sexta-feira, 31, voltou ao local junto com outros familiares para fazer uma limpeza geral. Contudo, o que encontrou no local gerou indignação. “Tiraram as grades de alumínio, que nós colocamos para proteger fotos e outros itens que colocamos de lembrança”, relata. Ele conta que ouviu de funcionários do Cemitérios que os furtos acontecem principalmente à noite. “Parece que eles pulam o muro, procuram coisas para roubar e depois vender. É muito ruim você ver uma coisa da sua família quebrada assim”, aponta. Lutigar aponta que o problema se repete em outras sepulturas próximas. “Pode ver como estão os outros túmulos vizinhos, não há mais proteção no espaço onde se guarda as coisas. Aqui do lado, de uma pessoa que a gente conhece, tá do mesmo jeito: arrancaram tudo.” O gerente do Cemitério São João Batista, Thiago Frota, confirma as ocorrências. “Foram registrados em torno de 150 furtos de grades metálicas. Acredito que isso tenha começado em maio”, afirma. Segundo ele, além das grades, nenhum outro furto foi registrado.

Denúncias A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.