Cearenses do CV são identificados em lista de mortos em operação no Rio; confira

Moradores de uma favela do Rio de Janeiro alinharam mais de 50 corpos em uma praça um dia após a operação policial no Rio / Crédito: Pablo Porciúncula / AFP

Quatro cearenses, identificados como integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), estão entre os mortos na megaoperação realizada nas comunidades da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. As vítimas tinham entre 24 e 34 anos. A informação foi confirmada após a divulgação da relação dos nomes feita nesta sexta-feira, 31, pela Secretaria da Segurança Pública do Rio, segundo o g1.

Ao todo, 99 pessoas foram identificadas dos 117 suspeitos mortos. A operação aconteceu na terça-feira, 28, e seguiu até a quarta-feira, 29. LEIA MAIS | Cearenses que moram no RJ relatam clima de medo durante operação: "Não conseguimos sair de casa" Entre os cearenses identificados estão: Luan Carlos Marcolino de Alcântara, o “Tubarão”, 24 anos,

Francisco Teixeira Parente, o “Mongo”, 30 anos, e

Josigledson de Freitas Silva, conhecido como “Gleissim” ou “Traquino”, 34 anos. Um quarto nome ainda não foi confirmado.

O POVO apurou que Luan tinha forte atuação no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. Ele é acusado de ser um dos responsáveis pela morte do policial militar Bruno Lopes Marques, no Pirambu. O crime aconteceu em fevereiro de 2024. O segundo criminoso identificado, Francisco Teixeira Parente, o “Mongol”, tem antecedentes por homicídio, estelionato, furto e corrupção ativa. Ele é acusado de envolvimento em um homicídio contra o PM Heverton Gonçalves da Silva, 27, morto no Pirambu em setembro de 2022. Já Josigledson, o “Traquina”, atuava no bairro Carlito Pamplona, na Capital. Ele respondia a um processo, na Justiça do Ceará, por integrar organização criminosa.

Quem são os mortos por megaoperação no RJ? O secretário de Polícia Civil, Felipe Curil, ainda informou que 78 dos mortos idnetificados tinham antecedentes criminais. Entre os crimes, estão homicídio e tráfico de drogas. Do total dos identificados, 42 estavam foragidos da Justiça, sendo 39 de outros estados. Eram 13 suspeitos do Pará, sete do Amazonas, seis da Bahia, quatro do Ceará, quatro de Goiás, três do Espírito Santo, um do Mato Grosso e um da Paraíba.