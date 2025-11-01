Caso Clarissa: defesa do réu busca laudo de insanidade mental

Continuação da audiência de instrução do caso da enfermeira Clarissa Costa Gomes ficou para o dia 28 de novembro; namorado Matheus Anthony é réu pelo assassinato / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

O réu Matheus Anthony Lima, 26, acusado de esfaquear e assassinar a enfermeira Clarissa Costa Gomes, 31, teve avaliação de insanidade mental solicitada pela defesa. Segundo o advogado Euclides Augusto Paulino Maia, à época do crime, ele sofria de epilepsia, condição que era de conhecimento da família da vítima. Laudo pode resultar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal.

Família afirma que crime foi calculado O advogado da família, Waldir Xavier, destacou que a sessão foi longa devido à análise de vídeos e imagens apresentados pela acusação, utilizados para embasar os questionamentos às testemunhas. Segundo ele, a família segue profundamente abalada com o crime. “Houve uma covardia, um ato brutal que não permitiu nenhum tipo de defesa para a vítima. Clarice, uma menina maravilhosa, respeitada, admirada por todos, uma moça de fino trato, uma moça doce nas relações, que a todos cativava pela sua educação", definiu. Família segue confiante na Justiça.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) concluiu que a jovem morreu em decorrência de hemorragia interna e externa provocada por ferimentos causados por instrumento perfurocortante de gume único. O laudo aponta que ela foi esfaqueada mais de 30 vezes. Segundo a também advogada Nathalie Costa Capistrano, prima de Clarissa, o compromisso é seguir firme. Ela conta que, após o feminicídio, os familiares criaram uma página nas redes sociais (@justica_por_clarissa) como forma de manter viva a lembrança em um espaço de afeto, homenagem e resistência.