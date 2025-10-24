Garçom é condenado a 32 anos por feminicídio em 2024

Imagem de apoio ilustrativo. Tribunal do Júri condenou garçom pelo crime de feminicídio / Crédito: Divulgação/TJCE

O garçom Antonio Carlos Sousa Pereira foi condenado a 32 anos de prisão pelo crime de feminicídio, após matar uma mulher a facadas durante uma discussão sobre o preço de um programa. O crime aconteceu em novembro do ano passado, no bairro Varjota, em Fortaleza. A sentença foi proferida pelo Tribunal do Júri, na quinta-feira, 23, no Fórum Clóvis Beviláqua. A vítima foi identificada como Bruna Gonçalves Soares, de 30 anos. Ela era mãe de três filhos. A mulher foi morta no interior de uma residência após o acusado desferir inúmeros golpes de faca na região do pescoço e peitoral da vítima.

Leia Mais | Ceará tem pelo menos dois feminicídios por mês até maio de 2025; números ainda são subnotificados Conforme a decisão, o crime aconteceu por motivo torpe. “O delito ocorreu por motivo fútil, consistente na divergência sobre valor pecuniário cobrado pela vítima e aquele inicialmente proposto”, consta texto da sentença. Segundo os autos do caso, no dia 26 de outubro, policiais militares realizaram patrulhamento de rotina na região onde o crime aconteceu, quando foram acionados via Coordenadoria Integrada de Operações (Ciops) sobre uma denúncia de suposta lesão a faca em uma vila de casas no bairro. Ao chegar no local, os policiais avistaram a vítima morta no chão, além das paredes e o chão estarem com marcas de sangue. O suspeito teria fugido pelos telhados da vizinhança, sendo localizado no quintal de uma das casas da vila.