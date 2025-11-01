Homem é preso suspeito de matar o próprio pai em Nova Russas

Policiais civis e militares prenderam três suspeitos de envolvimento na morte de Robson Calixto da Silva em Nova Russas, incluindo o filho dele / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Três homens foram presos na noite dessa sexta-feira, 31, suspeitos de envolvimento em um assassinato a facadas e pauladas registrado na localidade de Peixe, na Zona Rural de Novas Russas, município do Sertão dos Crateús. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), Robson Calixto da Silva, de 51 anos, teria sido morto a mando do próprio filho, Ronaldo Oliveira da Silva, de 27 anos, um dos presos.



Ele teria tido a ajuda de dois outros, que também foram presos, Bruno Oliveira do Nascimento, de 23 anos, e Fernando de Oliveira de Sousa, conhecido como Foguinho, de 20 anos. Ainda de acordo com o APF, Ronaldo alegou ter praticado o crime porque o pai, supostamente, agredia frequentemente a mãe dele e a tratava “com desrespeito”. O corpo de Robson foi encontrado em um local ermo, uma estrada carroçável que dá acesso a uma fazenda. Em uma matagal próximo ao local do crime, policiais militares encontraram um pedaço de madeira sujo de sangue. A vítima estava desaparecida desde a noite de quinta-feira, 30. Inicialmente, Ronaldo afirmou que o pai havia saído de casa dizendo que iria assistir a uma partida de futebol. O suspeito também disse que ficou em casa até por volta de meia-noite quando, estranhando a demora do pai em voltar para casa, ele passou a procurá-lo.

Ronaldo também disse que Bruno já aguardava a vítima no local onde supostamente estaria o boi, enquanto Fernando o acompanhava na moto. “No instante em que Robson chegou ao local, Foguinho teria desferido uma paulada sendo que, em seguida, ele (Ronaldo) e Bruno desferiram várias facadas na vítima”, consta no APF. Policiais civis de Crateús, município a 61km de Nova Russas, conseguiram localizar Fernando, que também confessou o crime. Segundo ele, Ronaldo o prometeu R$ 200 para participar do assassinato. Bruno, porém, negou o envolvimento.