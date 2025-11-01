Homem é preso por tentativa de feminicídio em Caucaia

Suspeito, de 33 anos, teria incendiado o carro de uma mulher na região. Crime é considerado elucidado pela Polícia Civil

Um homem foi preso nessa sexta-feira, 31, por tentativa de feminicídio e incêndio criminoso no bairro Metropóle, em Caucaia , Região Metropolitana (RMF). Conforme Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito, de 33 anos, teria incendiado o carro de uma mulher na região.

Captura foi realizada por policiais civis da 3ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia, unidade responsável pela investigação, e é resultado de um mandado de prisão preventiva deferido pelo Judiciário.

O crime foi registrado no dia 8 de outubro recente, no mesmo bairro onde homem foi preso. Na ocasião, o índivíduo teria incendiado o veículo que pertencia a uma mulher que é familiar de uma ex-companheira sua, e com a qual mantinha uma relação conflituosa.

Carro estava estacionado na entrada da residência da vítima quando foi atingido pelo fogo. Chamas chegaram a se alastrar pela casa dela, mas foram controladas pela população e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).

Não houve informação se o fogo chegou a deixar alguém ferido. De acordo com SSPDS, com a prisão do suspeito o caso é considerado elucidado pela PC-CE.