Pai é preso por matar bebê de 2 meses e agredir esposa no Paraná

Um bebê de dois meses foi encontrado morto pela mãe na madrugada da última sexta-feira, 19, na cidade de Ponta Grossa, no interior do Paraná. O suspeito do crime é o pai da criança, que também esfaqueou a companheira quando ela tentou pedir ajuda. Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o bebê apresentava sinais de agressão na cabeça. O homem foi preso em flagrante. As informações são do G1.

