Polícia prende membros do CV com atuação em São Gonçalo do Amarante

Polícia prende membros do CV com atuação em São Gonçalo do AmaranteCapturas aconteceram durante nova fase da operação Nocaute nesta quinta-feira, 30. Investigação que resultou nas prisões foi conduzida pela Draco
Nove suspeitos de integrar a facção criminosa Comando Vermelho (CV) foram presos na manhã desta quinta-feira, 30, durante a 10ª fase da operação Nocaute, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).
As prisões aconteceram após cumprimento de mandado. Desse total, quatro já estavam recolhidos no sistema prisional e os demais em liberdade. Além disso, três também foram autuados me flagrante por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.
Leia Mais | Quem são os cearenses chefes de facção mortos em operação no RJ
Os suspeitos foram capturados por agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) nos municípios de São Gonçalo do Amarante e Redenção e nas praias do Pecém e Taíba, localizados na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
Conforme as investigações, os alvos da facção atuavam na região de São Gonçalo. Os suspeitos capturados possuem extensa ficha criminal e, segundo a Polícia Civil, estão envolvidos em crimes violentos registrados na região.
O POVO apurou que os suspeitos foram identificados como Jarmison Gonçalves Gomes, conhecido como JB; Carlos Vitor Soares de Sousa Lima, vulgo Vitim; João Alexandre Rocha Silva, o R12; Gabriel Ferreira Sousa, identificado como R23 e Hebson Ferreira Matias, conhecido como R22.
Também foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão. Os agentes recolheram arma de fogo, munições, carregador de pistola, drogas, aparelhos celulares e veículos utilizados pelos integrantes da facção na atuação de crimes de homicídios, extorsões, tráfico de drogas entre outros.