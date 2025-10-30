Polícia prende membros do CV com atuação em São Gonçalo do Amarante

Criminosos foram presos pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) / Crédito: Divulgação/PC-CE

Nove suspeitos de integrar a facção criminosa Comando Vermelho (CV) foram presos na manhã desta quinta-feira, 30, durante a 10ª fase da operação Nocaute, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). As prisões aconteceram após cumprimento de mandado. Desse total, quatro já estavam recolhidos no sistema prisional e os demais em liberdade. Além disso, três também foram autuados me flagrante por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.