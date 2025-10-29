Sob novo nome, Casarão dos Fabricantes reabre 5 anos após incêndio

FORTALEZA-CE, BRASIL,27.10.2025: Casarão dos fabricantes é reinaugurado após 5 anos. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

O local agora conta com 288 boxes, 24 a mais do que na época do incêndio, que comportam lojas de moda masculina e feminina, além do comércio de acessórios. Desses, cerca de 230 já estão locados, entre novos locatários e aqueles que já trabalhavam no centro de vendas antes do incêndio. Entre esses está Anne Falcão, 54, que trabalhou no antigo Casarão por 10 anos até o incêndio, em 2020. Hoje, a comerciante celebra o retorno ao local principalmente pelo ponto estratégico onde ele está situado, entre dois pontos turísticos da cidade. "A gente tem a impressão que vai voltar a ser como era antes. Aqui nós estamos em um ponto muito bom, entre o Mercado Central e a Catedral. A gente recebe muitos turistas. Nossas segundas, terças-feiras são salvas pelos turistas, porque sacoleiro só a partir de quarta-feira", conta a vendedora, que estima prejuízo na casa de R$ 500 mil à época do incêndio, somados reformas que haviam sido feitas e perdas de estoque.

Uma dessas turistas citadas por Anne é Ilana Gadelha, 29, que veio do Tocantins para o Ceará, e durante um passeio pelo centro, resolveu entrar para conhecer o Casarão, mesmo sem saber que ele está recém aberto. A professora, natural do município de Guaraí, Tocantins, conta ter se impressionado com a variedade de produtos à venda, e também com os preços ofertados nesta reabertura. “Eu amei. Lá de onde eu venho, que é de Guaraí, no Tocantins, não tem essa variedade e também não tem esse preço acessível como tem aqui. Falo mesmo com uma alegria muito grande de ter encontrado peças nesse preço aqui em Fortaleza”, disse.

A reabertura do comércio é uma oportunidade também para novas lojas, que chegam agora ao Casarão de Fátima e acreditam na boa localização e no retorno da clientela para impulsionar as vendas. Luciano Carvalho e Jakeline Florêncio, vendedores da Rotativa Jeans, pontuam que o movimento tem crescido paulatinamente nesses quatro dias de funcionamento, mas apostam nas festas de fim de ano como virada de chave. “Nossa expectativa é aumentar as vendas. Estamos sentindo que está melhorando, vindo muita gente olhar. A expectativa é grande”, conta Luciano.