"Coração preenchido de fé e esperança", diz Camilo após participar do Evangelizar é Preciso

"Coração preenchido de fé e esperança", diz Camilo após participar do Evangelizar é PrecisoMinistro usou as redes sociais para parabenizar padre Reginaldo Manzotti e destacar o papel do evento na promoção da fé; celebração reuniu milhares e fiéis
Usando sua conta oficial no Instagram, o ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), parabenizou o padre Reginaldo Manzotti pela 18ª edição do Evangelizar é Preciso.
No post feito na manhã deste domingo, 26, Camilo se referiu ao sacerdote como um amigo que “leva a palavra de Jesus a tanta gente” e afirmou ter saído do evento com o “coração preenchido de fé e esperança”.
“Com o padre Reginaldo Manzotti, homem de Deus, que leva a palavra de Jesus a tanta gente e ontem reuniu milhares de pessoas no maior evento católico do Brasil, aqui em Fortaleza. Que trabalho lindo, meu amigo! Parabéns por mais uma edição da Obra Evangelizar é Preciso. Saímos todos com o coração preenchido de fé e esperança”, escreveu o ministro
O Evangelizar é Preciso ocorreu neste sábado, 26, e reuniu milhares de fiéis no Aterro da Praia de Iracema, em uma grande celebração marcada por momentos de fé, música e adoração conduzidos pelo padre Reginaldo Manzotti.
Além do público em geral, o evento contou com a presença de autoridades locais, como a primeira-dama do Estado, Lia Freitas, o presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Romeu Aldigueri (PT), e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), que acompanharam a Santa Missa em um espaço reservado ao lado do palco.
Camilo participou ao lado da esposa, Onélia Leite, e destacou a importância do Evangelizar para a espiritualidade das famílias cearenses:
“Tenho procurado participar do Evangelizar todos os anos. É um momento de muita espiritualidade para nossas famílias cearenses. Reúne pessoas de todo o interior do Ceará, já está no calendário oficial, e é um tempo de reflexão. Em um mundo de tanta guerra, precisamos de paz; em um tempo de tanto ódio, precisamos de amor e de perdão”, afirmou.
Criado em 2005, o Evangelizar é Preciso entrou oficialmente para o calendário do Estado do Ceará em 2015, consolidando-se como o maior evento católico do Brasil.