"Coração preenchido de fé e esperança", diz Camilo após participar do Evangelizar é Preciso

Usando sua conta oficial no Instagram, o ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), parabenizou o padre Reginaldo Manzotti pela 18ª edição do Evangelizar é Preciso. No post feito na manhã deste domingo, 26, Camilo se referiu ao sacerdote como um amigo que “leva a palavra de Jesus a tanta gente” e afirmou ter saído do evento com o “coração preenchido de fé e esperança”.

“Com o padre Reginaldo Manzotti, homem de Deus, que leva a palavra de Jesus a tanta gente e ontem reuniu milhares de pessoas no maior evento católico do Brasil, aqui em Fortaleza. Que trabalho lindo, meu amigo! Parabéns por mais uma edição da Obra Evangelizar é Preciso. Saímos todos com o coração preenchido de fé e esperança”, escreveu o ministro O Evangelizar é Preciso ocorreu neste sábado, 26, e reuniu milhares de fiéis no Aterro da Praia de Iracema, em uma grande celebração marcada por momentos de fé, música e adoração conduzidos pelo padre Reginaldo Manzotti. Além do público em geral, o evento contou com a presença de autoridades locais, como a primeira-dama do Estado, Lia Freitas, o presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Romeu Aldigueri (PT), e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), que acompanharam a Santa Missa em um espaço reservado ao lado do palco.