Fortaleza registra quedas e oscilações de energia neste domingo, 26

Instabilidade atingiu pelo menos 11 bairros da Capital, além de Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, conforme O POVO apurou

Quedas e oscilações de energia elétrica foram registradas na manhã deste domingo, 26, em Fortaleza e Região Metropolitana. Instabilidade atingiu pelo menos 11 bairros da Capital, além de Caucaia e Maracanaú.

O POVO entrou em contato com a Enel Ceará para entender os motivos da ocorrência. A matéria será atualizada quando houver resposta.

