Fortaleza registra quedas e oscilações de energia neste domingo, 26

Instabilidade atingiu pelo menos 11 bairros da Capital, além de Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, conforme O POVO apurou
Quedas e oscilações de energia elétrica foram registradas na manhã deste domingo, 26, em Fortaleza e Região Metropolitana. Instabilidade atingiu pelo menos 11 bairros da Capital, além de Caucaia e Maracanaú.

O POVO entrou em contato com a Enel Ceará para entender os motivos da ocorrência. A matéria será atualizada quando houver resposta.

Oscilações de energia em Fortaleza: veja lista de bairros afetados na Capital

  • Barra do Ceará
  • Benfica
  • Cristo Redentor
  • Fátima
  • Jardim América
  • Monte Castelo
  • Padre Andrade
  • Parque Iracema
  • Parquelândia
  • Rodolfo Teófilo
  • São Gerardo

