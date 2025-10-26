Fortaleza registra quedas e oscilações de energia neste domingo, 26

Fortaleza registra quedas e oscilações de energia neste domingo, 26Instabilidade atingiu pelo menos 11 bairros da Capital, além de Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, conforme O POVO apurou
Quedas e oscilações de energia elétrica foram registradas na manhã deste domingo, 26, em Fortaleza e Região Metropolitana. Instabilidade atingiu pelo menos 11 bairros da Capital, além de Caucaia e Maracanaú.
O POVO entrou em contato com a Enel Ceará para entender os motivos da ocorrência. A matéria será atualizada quando houver resposta.
Oscilações de energia em Fortaleza: veja lista de bairros afetados na Capital
- Barra do Ceará
- Benfica
- Cristo Redentor
- Fátima
- Jardim América
- Monte Castelo
- Padre Andrade
- Parque Iracema
- Parquelândia
- Rodolfo Teófilo
- São Gerardo