Ação leva arte para comunidade do bairro Floresta

Exposição "Brinquedim na Praça", do artista plástico Dim Brinquedim, no evento "Pé na Rua", da ONG Criança Feliz / Crédito: FERNANDA BARROS

Na manhã deste domingo, 26, a rua Gaudioso de Carvalho, no Bairro Floresta, em Fortaleza, foi cenário de mais uma edição do "Pé na Rua", iniciativa do Projeto Criança Feliz. A ação acolheu toda a comunidade em frente a organização para momentos de arte, lazer e convivência. A rua foi tomada por uma série de atividades, apoiada pela rede Cultura Viva e pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE), via Lei Aldir Blanc. O objetivo do evento é democratizar o acesso à arte e ao brincar em comunidades.

Dentre as brincadeiras infantis na programação do dia, destaque para o espaço Brinquedim na Praça, que expôs peças inéditas do artista Antonio Jader Pereira dos Santos, conhecido como Dim Brinquedim, um dos mestres da Cultura do Estado. A exposição interativa integra o evento pelo segundo ano consecutivo. “A brincadeira é a mais séria da vida. É nela que encontramos a felicidade, porque brincar é compartilhar alegria. Meu trabalho busca justamente levar essa felicidade para todos, especialmente para as crianças das periferias e do interior”, afirmou o artista. Na infância, Dim enxergou na prática de confeccionar brinquedos possibilidades de transmitir emoções. Ele auxiliava sua mãe, que era artesã, adquirindo habilidades manuais que, futuramente, iriam ser sua forma de comunicar. "Eu só dei uma sequência no meu trabalho. Encontrei a felicidade na brincadeira, continuei brincando e da brincadeira eu transformei na minha profissão. Hoje eu sou muito mais feliz, porque é um trabalho que já é reconhecido", explicou Dim Brinquedim.

O Brinquedim na Praça segue com novas edições programadas. No dia 1º de novembro, o evento será realizado na comunidade de Queimados, em Horizonte, e em dezembro, chega à comunidade do Cumbe, em Aracati. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-10-2025: Exposição "Brinquedim na Praça", do artista plástico Dim Brinquedim, no evento "Pé na Rua", da ONG Criança Feliz. Na foto, Dim Brinquedim, artista plástico. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS Brinquedim na Praça leva sorrisos para pais e filhos em espaço lúdico e interativo Durante o dia de ação no espaço Brinquedim na Praça, as crianças puderam deixar a imaginação. O sorriso não se limitava somente aos pequenos, já que os pais também se animaram com a iniciativa.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-10-2025: Exposição "Brinquedim na Praça", do artista plástico Dim Brinquedim, no evento "Pé na Rua", da ONG Criança Feliz. Na foto, Fernanda Bernardo, que trouxe seus quatro filhos. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS Foi o caso da Fernanda Bernardo, que levou os filhos Letícia, Larissa e Lucas para mergulharem nas obras interativas. "Eles estão saindo da tela, tendo contato com outras crianças, se divertindo, entendendo que a tela agora não é importante", compartilhou Fernanda. "O projeto fez muita diferença na minha vida e na deles, foi onde eles aprenderam a desenvolver muitas coisas que não faziam. Hoje o meu filho brinca com outras crianças e as minhas filhas também".