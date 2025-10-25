Fiéis lotam Praia de Iracema no Evangelizar é Preciso 2025

Evento contou com adoração ao santíssimo, celebração de missa, shows e outras atrações; edição de 2026 já está confirmada

Uma multidão católica lotou o aterro da Praia de Iracema neste sábado, 25, para a 18° edição do festival Evangelizar é Preciso , em Fortaleza . O evento tomou os turnos da tarde e noite na avenida Beira Mar , com atrações musicais, reza de terço, santa missa e outras celebrações.

Entre as muitas caravanas e religiosos que se espremiam para chegar próximo ao palco, não era difícil encontrar quem estava ali na Praia para agradecer. Audilene Freitas, 55, por exemplo, celebrou ao lado da irmã, Adenilda, a cura de um câncer no reto, descoberto em 2016.

Durante os últimos 8 anos, as duas estiveram em todas as edições do festival pedindo pela cura de Audilene, que foi confirmada neste ano de 2025.

“Só estou aqui hoje por causa das santas chagas. É uma graça muito grande estar aqui hoje agradecendo a Jesus das santas chagas”, conta a dona de casa.

Iniciado em 2005, mas paralisado por dois anos devido à pandemia de covid-19, o Evangelizar se firmou no calendário festivo de Fortaleza. Dalva Gomes, 56, é uma das que participaram de todas as 18 edições e celebra o crescimento de uma das maiores festas católicas da Terra do Sol.