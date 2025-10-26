A importância do uso de protetor solar em ambientes fechados

Imagem de apoio ilustrativo. Saiba a importância de utilizar o protetor solar e quais os erros ao aplicar o produto / Crédito: Meeko Media/Shutterstock



Com pouca chuva e um calor intenso, a primavera recém chegou ao Brasil e com ela o uso redobrado do protetor solar. Mas, além dos ambientes externos — como praias e parques, saiba a importância de usar o produto em ambientes fechados. Protetor solar é essencial em dias nublados? ENTENDA

Seja um caminho para ir ao trabalho, à parada de ônibus ou então uma saída entre amigos, estamos sujeitos a ser atingidos pela radiação solar Radiação eletromagnética que se divide principalmente em três tipos: infravermelho, luz visível e ultravioleta (UV). . O uso do protetor solar em ambientes fechados e como funcionam as escalas FPS Para além do ambiente externo, o uso do protetor solar é importante, pois ambientes internos também possuem luminosidade ultravioleta. “A longo prazo ela causa fotoenvelhecimento O termo refere-se ao envelhecimento prematuro da pele causado principalmente pela exposição excessiva aos raios ultravioleta (UV) do sol, que leva ao aparecimento de rugas, manchas, ressecamento, flacidez e perda de viço, além de aumentar o risco de câncer de pele. . Então para aquelas pessoas que já têm doenças de pele, que têm ação fotossensibilizante, a gente recomenda utilizar protetor solar durante o dia mesmo em ambientes fechados”, é o que explica o dermatologista Cláudio Dias Gomes. O fotoenvelhecimento também pode ser acelerado por outros fatores ambientais como a luz visível (HEV) de telas e câmaras de bronzeamento artificial, poluição, fumo e má alimentação.

A numeração recomendada do Fator de Proteção Solar (FPS) a ser utilizada é de, no mínimo, 30. “Lembrando que o FPS é uma proteção contra a radiação ultravioleta tipo B (UVB). A radiação ultravioleta tipo A (UVA) é medida por outro indicador no protetor chamado, de PPD. Por lei, ele tem que ter no mínimo um terço do FPS", afirma o dermatologista. PPD é a abreviação do inglês de 'Persistent Pigment Darkening', que em português significa 'Escurecimento Persistente do Pigmento'.

Na composição dos protetores, o PPD combate os raios ultravioleta tipos A, responsável pelo câncer de pele e o fotoenvelhecimento. Em alguns casos, a luz visível pode afetar pessoas com problemas de pele, como doenças fotossensibilizantes Condição que torna o corpo e/ou a pele mais sensíveis à luz solar, causando irritações como erupção, vermelhidão ou bolhas. . Esse tipo de luz é que podemos enxergar, indo do vermelho ao violeta e representa cerca de 40 a 47% da radiação solar que atinge nossa pele. Lúpus, dermatomiosite, porfiria, xeroderma pigmentoso e algumas síndromes genéticas podem ser consideradas como doenças fotossensibilizantes.

“É interessante que essas pessoas utilizem um protetor solar quando estiver usando computador e telas [no geral], por conta da luz visível”, diz o dermatologista. Para combater a radiação UVB, Cláudio Dias explica que o FPS recomendado é “do 30 para cima”. “Existem protetores solares que eles têm FPS acima de 100, mas que na embalagem, por lei, não pode colocar como valor 100 para não passar aquela ideia de proteção 100%", destaca.