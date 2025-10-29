Preso sexto suspeito de envolvimento na morte de subtenente da PM no Pirambu

Sobe para seis o número de suspeitos presos no envolvimento na morte do policial no Pirambu / Crédito: Reprodução/Leitor via WhatsApp O POVO

Um homem suspeito de envolvimento na morte do subtenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi preso na manhã desta quarta-feira, 29, no bairro Pirambu, em Fortaleza. Ele foi identificado como Lucas Flávio de Sousa Ferreira, conhecido como “Modinha”. Com a prisão, sobe para seis o número de suspeitos envolvidos no crime. O suspeito teve mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia de Homicídios contra Agentes de Segurança Pública (DHPP). O POVO apurou que o acusado estava escondido em um imóvel no Pirambu quando foi capturado pelos agentes. Ele teria se refugiado no Rio de Janeiro após o crime, mas retornou ao Ceará.

Leia Mais | PM é morto na mesma rua onde dono de mercadinho foi assassinado no ano passado em Fortaleza Lucas é acusado de ordenar a morte do policial Francisco Ricardo Silveira Neto, 51, em janeiro deste ano. O crime aconteceu no momento em que a vítima saía para trabalhar. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo na região da cabeça e teve uma faca cravada na nuca. Além dele, outros cinco homens foram presos suspeitos de envolvimento no homicídio contra o PM. O primeiro foi capturado horas depois da morte do subtenente. Segundo as investigações, Ítalo Gabriel Barreto, conhecido como “Micróbio”, de 18 anos, é apontado como o condutor do veículo usado no assassianto do PM. O carro foi apreendido no bairro Carlito Pamplona um dia após o crime e teria sido roubado dias antes do assassinato. O segundo suspeito foi preso quase dez dias após o crime, no dia 24 de janeiro. A captura aconteceu pela PC-CE no bairro Carlito Pamplona.