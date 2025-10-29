Preso sexto suspeito de envolvimento na morte de subtenente da PM no Pirambu

Preso sexto suspeito de envolvimento na morte de subtenente da PM no PirambuCom a prisão, subiu para seis o número de suspeitos envolvidos no assassinato do policial em janeiro deste ano. Ele foi morto a tiros e teve uma faca cravada na nuca
Um homem suspeito de envolvimento na morte do subtenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi preso na manhã desta quarta-feira, 29, no bairro Pirambu, em Fortaleza. Ele foi identificado como Lucas Flávio de Sousa Ferreira, conhecido como “Modinha”. Com a prisão, sobe para seis o número de suspeitos envolvidos no crime.
O suspeito teve mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia de Homicídios contra Agentes de Segurança Pública (DHPP). O POVO apurou que o acusado estava escondido em um imóvel no Pirambu quando foi capturado pelos agentes. Ele teria se refugiado no Rio de Janeiro após o crime, mas retornou ao Ceará.
Lucas é acusado de ordenar a morte do policial Francisco Ricardo Silveira Neto, 51, em janeiro deste ano. O crime aconteceu no momento em que a vítima saía para trabalhar. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo na região da cabeça e teve uma faca cravada na nuca.
Além dele, outros cinco homens foram presos suspeitos de envolvimento no homicídio contra o PM. O primeiro foi capturado horas depois da morte do subtenente. Segundo as investigações, Ítalo Gabriel Barreto, conhecido como “Micróbio”, de 18 anos, é apontado como o condutor do veículo usado no assassianto do PM.
O carro foi apreendido no bairro Carlito Pamplona um dia após o crime e teria sido roubado dias antes do assassinato. O segundo suspeito foi preso quase dez dias após o crime, no dia 24 de janeiro. A captura aconteceu pela PC-CE no bairro Carlito Pamplona.
A captura mais recente aconteceu em julho passado. Um homem de 26 anos foi capturado por agentes civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As investigações revelaram que o suspeito é integrante de um grupo criminoso responsável por mortes no Grande Pirambu.
O POVO apurou que as investigações apontam que o Lucas de Sousa integra a facção Comando Vermelho (CV) e exercia influência na região ao lado do líder do CV no Pirambu, “Skidum” ou “Fiel”. A liderança está entre os alvos da megaoperação da Comunidade da Penha, no Rio de Janeiro. O número de mortes já ultrapassa 130.
Outros quatro suspeitos cearenses integrantes do CV estariam mortos diante da operação no estado carioca. Eles seriam lideranças nos bairros do Carlito Pamplona e Pirambu. Os nomes dos suspeitos mortos não foram confirmados oficialmente.
O POVO procurou à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para saber mais informações sobre a prisão do suspeito, além de atualizações sobre mortes de criminosos cearenses na megaoperação no Rio de Janeiro. A matéria será atualizada quando o órgão responder.