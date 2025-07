Sobe para cinco o número de presos por matar subtenente da PM no Pirambu

Quinto suspeito do crime foi preso nessa quarta-feira, 30, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) na mesma região em que o crime aconteceu. Ele é apontado como integrante de uma facção criminosa e responsável por homicídios no Grande Pirambu

Subiu para cinco o número de suspeitos presos por matar o subtenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Ricardo Silveira Neto, na madrugada do dia 15 de janeiro deste ano, no bairro Pirambu, em Fortaleza. A prisão mais recente aconteceu nessa quarta-feira, 30, contra um homem de 26 anos.

A captura foi feita pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As investigações revelaram que o suspeito é integrante de um grupo criminoso e responsável por mortes no Grande Pirambu.