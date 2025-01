PM é morto na mesma rua onde dono de mercadinho foi assassinado no ano passado em Fortaleza

Um subtenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi morto na mesma rua em que dono de mercadinho foi assassinado em outubro do ano passado. Os crimes foram registrados na rua Dom Quintino, no bairro Pirambu, em Fortaleza. Outro crime teria ainda acontecido na via no último dia 31, onde um motorista de aplicativo teria sido alvejado por tiros dentro do veículo.

Na madrugada desta quarta-feira, 15, o PM Ricardo, 51, foi assassinado a tiros e facadas em via pública no momento em que saía para ir trabalhar. No mesmo trecho, na noite do dia 11 de outubro, o comerciante Pedro Feijó, 62, dono do mercadinho Serrano, foi morto a tiros dentro do estabelecimento comercial. No caso, câmeras de segurança registraram o momento do crime.