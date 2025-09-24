Fortaleza: Empresários do Centro pedem fiação subterrânea

Empresários do Centro de Fortaleza pedem fiação subterrânea na Praça do FerreiraSecretário de Infraestrutura do Estado (Seinfra) participou de encontro na CDL de Fortaleza e recebeu sugestão de intervenção no bairro
Empresários do Centro de Fortaleza vão pedir ao Governo do Ceará a inclusão da Praça do Ferreira e da rua Liberato Barroso na lista de locais para o projeto de implementação de fiação subterrânea.
A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da Capital é quem vai encaminhar o ofício solicitando oficialmente a inclusão do bairro para retirada de postes.
Atualmente, a Praça do Ferreira, já passa por reformas, com previsão de entrega para novembro.
O primeiro pedido já foi feito pelo presidente da CDL de Fortaleza, Assis Cavalcante, na ocasião de reunião dos empresários do comércio com o secretário de Infraestrutura do Ceará (Seinfra), Hélio Winston Leitão.
Segundo Assis, a gestão Roberto Cláudio na Prefeitura realizou a obra que preparou a rua Liberato Barroso para a rede subterrânea de fios de energia e telecomunicações. Mas não houve avanço desde então.
A internalização da rede elétrica é um dos focos da Seinfra no âmbito do Programa de Investimentos Especiais em Energia Elétrica (PIE), em parceria com a Enel Distribuição Ceará. A finalidade é o apoio ao reforço, ampliação, extensão e remanejamento de rede em todo o Estado.
O PIE é possível a partir do convênio nº 48/98-Dejur, que estabelece que 1% do faturamento líquido de venda de energia elétrica do ano anterior seja aplicado em projetos de interesse do Estado.
Atualmente, a Seinfra aplica R$ 82,45 milhões em projetos de construção de rede subterrânea, localizados em seis municípios (Aracati, Barbalha, Crato, Icó e Sobral, além de Fortaleza).
Na Capital está localizada a maioria dos projetos, somando R$ 14,4 milhões em aportes. Estão na lista a internalização de fiação, pontos como o Polo Gastronômico da Varjota e a avenida Desembargador Moreira - da Praça Portugal até a Praia de Iracema, que deve ser iniciado até novembro.
Sobre o Centro de Fortaleza, Hélio diz que já há discussões com a Prefeitura de Fortaleza para iniciar os projetos no Centro.
No Interior, destaca que já houve início de obras no centro histórico de Barbalha, semelhante ao que já foi concluído no Centro de Sobral.
"É um tipo de obra complexa porque temos que tirar toda uma fiação de energia elétrica e de telecomunicações - que não são poucas - e postes. Então, quem executa essa obra é a Enel".