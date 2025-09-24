Fortaleza: Empresários do Centro pedem fiação subterrânea

Atualmente, a Praça do Ferreira passa por obras de reforma com previsão de entrega para novembro / Crédito: AURÉLIO ALVES

Empresários do Centro de Fortaleza vão pedir ao Governo do Ceará a inclusão da Praça do Ferreira e da rua Liberato Barroso na lista de locais para o projeto de implementação de fiação subterrânea. A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da Capital é quem vai encaminhar o ofício solicitando oficialmente a inclusão do bairro para retirada de postes.

A internalização da rede elétrica é um dos focos da Seinfra no âmbito do Programa de Investimentos Especiais em Energia Elétrica (PIE), em parceria com a Enel Distribuição Ceará. A finalidade é o apoio ao reforço, ampliação, extensão e remanejamento de rede em todo o Estado. O PIE é possível a partir do convênio nº 48/98-Dejur, que estabelece que 1% do faturamento líquido de venda de energia elétrica do ano anterior seja aplicado em projetos de interesse do Estado. Atualmente, a Seinfra aplica R$ 82,45 milhões em projetos de construção de rede subterrânea, localizados em seis municípios (Aracati, Barbalha, Crato, Icó e Sobral, além de Fortaleza).

Secretário Hélio Winston Leitão Crédito: Samuel Setubal Na Capital está localizada a maioria dos projetos, somando R$ 14,4 milhões em aportes. Estão na lista a internalização de fiação, pontos como o Polo Gastronômico da Varjota e a avenida Desembargador Moreira - da Praça Portugal até a Praia de Iracema, que deve ser iniciado até novembro. Sobre o Centro de Fortaleza, Hélio diz que já há discussões com a Prefeitura de Fortaleza para iniciar os projetos no Centro.