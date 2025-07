Trânsito no entorno da Praça do Ferreira é bloqueado provisoriamente para obras; veja desvios

Projeto assinado pelo arquiteto Fausto Nilo inclui a reforma completa do piso, construção de travessias elevadas para pedestres, paisagismo e mais / Crédito: JÚLIO CAESAR

O trânsito no entorno da Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza, foi bloqueado provisoriamente pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) para a realização de obras de revitalização do local —última revitalização ocorreu há mais de 30 anos. A medida teve início nesse sábado, 5. O bloqueio foi feito na Travessa Pará e nas ruas Major Facundo, Floriano Peixoto e Pedro Borges. Agentes da AMC e orientadores de tráfego vão reforçar o trabalho de conscientização com condutores e pedestres que circulam na região.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Veja os desvios no entorno da Praça do Ferreira: Rua Major Facundo (entre ruas São Paulo e Liberato Barroso)

Travessa Pará (entre a Rua Major Facundo e Rua Floriano Peixoto)

Rua Floriano Peixoto (apenas sentido praia/sertão no trecho compreendido entre Tv. Pará e Rua Pedro Borges).

Rua Pedro Borges (entre Rua Floriano Peixoto e Rua Major Facundo)

O motorista que segue na rua Major Facundo deve entrar à direita na rua Senador Alencar, à esquerda rua Senador Pompeu, à esquerda na rua Pedro Pereira, retornando à direita à Rua Major Facundo. Confira o mapa divulgado pela AMC:



Obras de requalificação As intervenções fazem parte do projeto de revitalização e alargamento da Praça do Ferreira, que terá sua ordem de serviço assinada na terça-feira, 8, pelo prefeito Evandro Leitão (PT).