Reforma da Praça do Ferreira deve ser concluída até 27 de novembro, antes do Natal de Luz

Começou oficialmente nesta terça-feira, 8, a obra de requalificação da Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza. Segundo a Prefeitura, o objetivo é concluir a reforma até o dia 27 de novembro, para não comprometer as atividades do Natal de Luz e o comércio no fim do ano.

A iniciativa é realizada em parceria com a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL Fortaleza), e contará com aporte de R$ 8 milhões, sendo metade custeado pelo Governo do Estado por meio de convênio.