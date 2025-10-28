Museu da Fotografia lança curso de fotografia para jovens em vulnerabilidade

Museu da Fotografia lança curso de fotografia para jovens em vulnerabilidadeEm parceria com a Prefeitura de Fortaleza, o programa faz parte da nova Política Municipal de Prevenção à Violência e às Drogas e aposta na arte como caminho de transformação social
O Museu da Fotografia de Fortaleza (MFF), em parceria com a Prefeitura da Capital, vai ofertar o Curso de Fotografia Iniciante, com o objetivo de promover capacitação e transformação social por meio da imagem.
O curso, que terá início no dia 13 de novembro, será realizado às quintas-feiras, das 14 às 17 horas, com carga horária total de 30 horas, distribuídas em nove encontros. Serão oferecidas 30 vagas para jovens e adolescentes da Rede de Atenção Psicossocial (Raps).
Investimento e parceria
A iniciativa faz parte da nova Política Municipal de Prevenção à Violência e às Drogas, anunciado na semana passada, com investimento de mais de R$ 10 milhões.
O Termo de Cooperação Técnica entre o Museu da Fotografia Fortaleza e o Município foi assinado durante o evento de lançamento da política e prevê investimento anual de R$ 120 mil, com vigência inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado.
A formação propõe uma jornada criativa que une técnica, expressão e reflexão, voltada para adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, com foco na prevenção da violência e da criminalidade, especialmente entre aqueles expostos ao uso problemático de drogas e aos mercados ilegais.
Museu da Fotografia como parceiro na reinserção social
O Museu da Fotografia Fortaleza será responsável pela oferta de cursos de capacitação e atividades culturais direcionadas aos usuários da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), com o objetivo de promover acolhimento, autonomia e reinserção social.
Desde 2017, o MFF realiza cursos, oficinas e visitas guiadas, atuando nas áreas de educação, ação social, cultura e preservação da memória. O espaço mantém parcerias com órgãos estaduais e municipais e tem se consolidado como um centro de difusão cultural e inclusão social em Fortaleza.
Serviço
Curso de Fotografia Iniciante
Quando: 13 de novembro
Horas: das 14 às 17 horas
Onde: rua Frederico Borges, 545, Varjota
Mais informações: @museudafotografiafortaleza
