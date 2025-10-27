Viatura pega fogo durante perseguição em Fortaleza

Um inquérito técnico será instaurado para identificar a causa a causa da pane elétrica

Uma viatura pegou fogo durante uma perseguição no bairro Vila União, em Fortaleza, no domingo, 26. A informação foi confirmada pela Polícia Militar do Ceará.

De acordo com a corporação, houve uma pane mecânica e o veículo "entrou em combustão" durante o acompanhamento tático a uma dupla em uma motocicleta, que seguia em alta velocidade.