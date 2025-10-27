Viatura pega fogo durante perseguição em Fortaleza

Viatura pega fogo durante perseguição em FortalezaUm inquérito técnico será instaurado para identificar a causa a causa da pane elétrica
Uma viatura pegou fogo durante uma perseguição no bairro Vila União, em Fortaleza, no domingo, 26. A informação foi confirmada pela Polícia Militar do Ceará.
De acordo com a corporação, houve uma pane mecânica e o veículo "entrou em combustão" durante o acompanhamento tático a uma dupla em uma motocicleta, que seguia em alta velocidade.
Conforme a PMCE, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará foi acionado e controlou o fogo. O veículo foi rebocado até o pátio do 6º Batalhão da Polícia Militar do Ceará.
Um inquérito técnico será instaurado para verificar a causa da pane.