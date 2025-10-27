Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Viatura pega fogo durante perseguição em Fortaleza

Um inquérito técnico será instaurado para identificar a causa a causa da pane elétrica
Atualizado às Autor Jéssika Sisnando
Jéssika Sisnando Repórter
Uma viatura pegou fogo durante uma perseguição no bairro Vila União, em Fortaleza, no domingo, 26. A informação foi confirmada pela Polícia Militar do Ceará. 

De acordo com a corporação, houve uma pane mecânica e o veículo "entrou em combustão" durante o acompanhamento tático a uma dupla em uma motocicleta, que seguia em alta velocidade. 

Conforme a PMCE, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará foi acionado e controlou o fogo. O veículo foi rebocado até o pátio do 6º Batalhão da Polícia Militar do Ceará. 

Um inquérito técnico será instaurado para verificar a causa da pane. 

 

