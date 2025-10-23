Advogado é um dos suspeitos de matar delator de facção em Fortaleza

Advogado e outro homem são suspeitos de matar delator de facção em FortalezaOs dois foram presos no âmbito da investigação da morte de Antônio Elden da Silva Lucas, que delatou integrantes da facção Guardiões do Estado (GDE)
A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) cumpriu, nessa terça-feira, 21, mandados de prisão temporária contra dois homens suspeitos de participarem do assassinato de Antônio Elden da Silva Lucas, de 28 anos, crime ocorrido em 27 de agosto passado no bairro Sapiranga, em Fortaleza.
Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, mas O POVO apurou que um deles é um advogado, identificado como Miguel Fernandes Pessoa Neto.
Como O POVO havia mostrado em setembro, Antonio Elden foi integrante da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE), mas deixou o grupo e passou a colaborar com a Polícia Civil delatando membros da organização e detalhando como a ela funcionava.
Seus depoimentos serviram como base de uma denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE) contra 24 pessoas acusadas de envolvimento com a GDE. Antonio Elden foi assassinado no momento em que saía de uma clínica médica localizada na avenida Edilson Brasil Soares.
O inquérito que apura o homicídio tramita em segredo de Justiça e, por isso, não é possível ter acesso às provas existentes contra os suspeitos, assim como não é possível saber qual teria sido a participação de cada um deles no crime.
O mandado contra Miguel foi cumprido no bairro Praia do Futuro. Já o mandado contra o outro suspeito, cuja identidade não foi possível apurar, foi cumprido em uma unidade prisional onde ele está recolhido desde setembro acusado de tráfico de drogas.
"Além dos mandados de prisão, também foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão domiciliar", afirma a PC-CE. "Os trabalhos policiais seguem em andamento para identificar outros envolvidos no crime".
O POVO não localizou a defesa dos dois suspeitos na noite desta quinta-feira, 23.
