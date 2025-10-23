Advogado é um dos suspeitos de matar delator de facção em Fortaleza

Antônio Elden da Silva Lucas, de 28 anos, foi assassinado ao sair de uma clínica médica localizada no bairro Sapiranga em 27 de agosto / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) cumpriu, nessa terça-feira, 21, mandados de prisão temporária contra dois homens suspeitos de participarem do assassinato de Antônio Elden da Silva Lucas, de 28 anos, crime ocorrido em 27 de agosto passado no bairro Sapiranga, em Fortaleza. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, mas O POVO apurou que um deles é um advogado, identificado como Miguel Fernandes Pessoa Neto.