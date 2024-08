Ceará teve mais de 138 quilômetros de fios furtados no primeiro semestre de 2024

Enel está substituindo os fios de cobre por cabos de alumínio nos locais com maior número de furtos

Crédito: divulgação/ Polícia Civil do Ceará

Aproximadamente 23 quilômetros de cabos de energia foram furtados por mês no primeiro semestre de 2024, de acordo com a Enel Distribuição do Ceará. Os registros apontam que o total de cabos furtados entre janeiro e junho de 2024 ultrapassa os 138 quilômetros, um crescimento de cerca de 23% em relação a 2023. A operação denominada Alta Tensão 3 foi deflagrada nesta terça-feira, 6, em bairros de Fortaleza e cidades da Região Metropolitana e Interior.

A Enel informou que realiza visitas a sucatas em todo o Estado com apoio das forças de segurança e que houve um aumento de 150% no número de prisões no Ceará entre 2022 e 2023. Outra ação implantada é de substituir fios de cabos de cobre por cabos de alumínio ou aço cobreado em áreas onde há grande incidência de furto. Operação dá continuidade à investigação de combate a roubo, furto e receptação de fios da Enel.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Conforme a Enel, foram apreendidos 576 equipamentos de uso da rede elétrica e 550 metros de cabos. Além disso, os números atualizados de 2024 mostram que entre janeiro e os primeiros dias de agosto 180 km de cabos foram roubados da rede elétrica, o que afetou o fornecimento de energia de diversos pontos do Estado.