Cinco pessoas são presas por furto de fios em Fortaleza em menos de 24 horas

Cabos apreendidos pela PMCE em operação no Centro Crédito: Divulgação/PMCE

Em operações realizadas nesse domingo, 30, e nesta segunda-feira, 1º, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu cinco suspeitos e confiscou mais de 10 kg de fios de cobre e chumbo furtados. A ação da PM aconteceu no bairro Centro, em Fortaleza. Após chamado via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), a Polícia Militar foi até o Centro para averiguar uma ocorrência de furto de fios por uma galeria subterrânea. O suspeito foi identificado com o auxílio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Ciops e assim, iniciaram as buscas. Após as diligências, os PMs localizaram o suspeito de 27 anos, e com ele, confiscaram aproximadamente 8 metros de cabo óptico e uma peça de material de construção de chumbo - em um total de 10 kg de material. O homem foi levado ao 34º Distrito Policial (34ºDP), unidade plantonista da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por furto e atentado contra a segurança de serviço de utilidade público.