Prisões por furto de fios em Fortaleza crescem 24,8% em 2024

O aumento de ações policiais referentes ao delito também pôde ser observado em âmbito estadual. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), 312 prisões e apreensões foram efetuadas na Cidade durante os oito primeiros meses deste ano, salto de 7,96%, em comparação com o similar ínterim de 2023, quando o Estado obteve 289 ações do tipo.

O número de prisões por furto de fios cresceu em Fortaleza no recorte entre os meses de janeiro e agosto deste ano. Ao todo, 237 pessoas foram detidas por cometimento do crime na Capital, número 24,8% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram 191 capturas.

A pasta explica que as ações têm sido potencializadas através do Sistema Agilis, que auxilia a Polícia por meio de inteligência artificial aliada às câmeras de videomonitoramento.

Em agosto, houve aumento de 5,71% nas capturas em Fortaleza, com 37 prisões e apreensões, diante de 35 efetuadas no oitavo mês de 2023. No Ceará, o número chegou a 42 prisões, 5% a mais que as 40 do mesmo período do ano passado.

A SSPDS também reforça que medidas contra o roubo e furto de fios são tomadas de forma permanente em todo o Estado. Além do trabalho ostensivo, o órgão reforça o uso de investigações e operações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), para verificar a prática de receptação em sucatas e cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão.