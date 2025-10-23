Congresso Espírita do Ceará celebra 30 anos, em Fortaleza

Foto de apoio ilustrativo: 23º Congresso Espírita do Estado do Ceará (Conece) ocorrerá no hotel Oásis Atlântico Imperial, localizado na avenida Beira-Mar, no bairro Meireles, em Fortaleza, nos dias 1º e 2 de novembro / Crédito: FÁBIO LIMA

Estarão presentes nove palestrantes da doutrina de todo o Brasil que se dividirão entre exposições, painéis e rodas de conversa. Haverá ainda homenagem ao líder espírita Divaldo Pereira Franco, morto aos 98 anos no dia 13 de maio devido a um câncer na bexiga. Programação do 23º Congresso Espírita do Estado do Ceará (Conece) Corpo de palestrantes é composto por: Adeílson Salles (SP), Ala Mitchell (MG), Ana Guimarães (RJ), Anete Guimarães (RJ), Catarina Rochamonte (CE), Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira (FEB-DF), Luciano Klein (CE), Pera Capelo (CE) e Raul Teixeira (RJ).