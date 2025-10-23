Congresso Espírita do Ceará celebra 30 anos, em Fortaleza

Congresso Espírita do Ceará celebra 30 anos, em FortalezaHotel na Beira-Mar de Fortaleza sediará 23º Congresso Espírita do Estado do Ceará nos dias 1º e 2 de novembro para todas as idades. Inscrições variam de R$ 90 a R$ 210
A Federação Espírita do Estado do Ceará (Feec) realizará o 23º Congresso Espírita do Estado do Ceará (Conece), no hotel Oásis Atlântico Imperial, localizado na avenida Beira-Mar, no bairro Meireles, em Fortaleza, nos próximos dias 1º e 2 de novembro.
Tema central deste ano é "Senhor, edifica minha casa". Segundo a organização, cerca de mil participantes são esperados no local. Evento é aberto por adesão, sob inscrições que variam de R$ 90 a R$ 210 no site.
Um dos destaques da programação será a festa de 30 anos do 1° Conece, que ocorreu em 1995.
Crianças e jovens também terão espaço com atrações específicas, por meio do Conecinho (3 a 11 anos) e do Conece Jovem (12 a 24 anos), via formulário próprio.
Estarão presentes nove palestrantes da doutrina de todo o Brasil que se dividirão entre exposições, painéis e rodas de conversa.
Haverá ainda homenagem ao líder espírita Divaldo Pereira Franco, morto aos 98 anos no dia 13 de maio devido a um câncer na bexiga.
Programação do 23º Congresso Espírita do Estado do Ceará (Conece)
Corpo de palestrantes é composto por: Adeílson Salles (SP), Ala Mitchell (MG), Ana Guimarães (RJ), Anete Guimarães (RJ), Catarina Rochamonte (CE), Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira (FEB-DF), Luciano Klein (CE), Pera Capelo (CE) e Raul Teixeira (RJ).
Com apoio da FEB, o Congresso também oferece apresentações artísticas e autógrafos de livros. Haverá a presença dos grupos musicais AME, Ave Cristo e Francisco de Assis, além da apresentação de esquete teatral com Ana Candelária.
Também serão comemorados: 35 anos de refundação da Feec, 130 anos de fundação do Grupo Espírita Fé e Caridade, primeiro centro espírita do Estado, e 160 anos do livro “O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo” de Allan Kardec, fundamental nome do espiritismo.
Serviço
23º Congresso Espírita do Estado do Ceará
Quando: 1º e 2 de novembro
Horários: sábado - das 8 às 19 horas | domingo - das 8 às 18 horas
Onde: auditório do hotel Oásis Atlântico Imperial (avenida Beira-Mar, 2500, bairro Meireles) - Fortaleza (CE)
Mais informações: telefone (85) 98127-9741 e site
Inscrições: Pix, boleto e cartão, em até 12x, no portal ou link