Especialista em cabala anuncia palestra em Fortaleza

O evento, voltado ao misticismo judaico, está programado para o mês de novembro, com a participação do professor Marcos Silva
Atualizado às Autor Penélope Menezes
Especialista no campo de estudos da cabala, o professor Marcos Silva realizará palestra em Fortaleza no dia 1º de novembro. Silva é autor das obras “Cristãos-novos no Nordeste: entre a assimilação e o retorno” e “A religião Católico-sertaneja: reminiscências do criptocabalismo no Seridó Judaico”.

O argumento central da palestra, intitulada “Reparação da Identidade Mística dos Marranos”, será voltado ao criptojudaísmo, ou marranismo. O termo, para Silva, vai além de uma “forma disfarçada do judaísmo”, mas se apresenta a partir de uma religiosidade autônoma, que se desenvolveu com uma espiritualidade de natureza mística e cabalista.

A palavra “marrano” é aplicada aos judeus da Península Ibérica, forçados na conversão ao catolicismo, mas que permaneceram praticando o judaísmo em segredo. A expressão, originalmente de cunho pejorativo, foi apropriada por comunidades no Nordeste.

“Muito antes de mim, a socióloga Janet Liebman Jacobs, em seu ‘Hidden Heritage: The Legacy of the Crypto-Jews’ (2002), ofereceu uma das contribuições mais originais à compreensão cabalística do marranismo”, argumenta.

Jacobs, explica o professor, apresentou o paradigma do “self-in-relation”, o ‘eu em relação’. “Ela mostra que a espiritualidade dos descendentes de cristãos-novos sobreviveu não como doutrina, mas como relação sagrada, transmitida através do afeto, da memória e do cuidado”, diz.

Com o suporte teórico e mais de duas décadas de pesquisa, o estudioso aponta a definição de uma “Identidade Mística dos Marranos”. Para o estudioso, o cabalismo foi, ao mesmo tempo, “a alma mística e o refúgio intelectual dos sefarditas na diáspora”.

Marcos Silva se aposentou como professor titular do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe (UFS) em junho de 2023. A partir de 2006, estruturou e coordenou o Grupo de Pesquisa Diáspora Atlântica dos Sefarditas, desenvolvendo pesquisas sobre criptojudaísmo.

Apresentação do “Beit HaSod: Centro Marrano de Cabala”

No encerramento da palestra, o especialista apresentará o “Beit HaSod: Centro Marrano de Cabala”. A instituição, criada por um grupo de pesquisadores dedicados ao estudo da Cabala e da história dos cristãos-novos, propõe um resgate da espiritualidade mística.

“Além desse resgate histórico e da revivência dessa espiritualidade, o Beit HaSod mantém o compromisso de zelar pela memória de nossos antepassados, vítimas da Perseguição Inquisitorial, reconhecendo-os, de certa forma, como membros fundadores de nossa instituição”, afirma.

Serviço

  • Data: 1º de novembro de 2025
  • Horário: 17 horas
  • Local: a definir
  • Inscrições pelo e-mail: [email protected]

