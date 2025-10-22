Especialista em cabala anuncia palestra em Fortaleza

Com o tema 'Reparação da Identidade Mística dos Marranos', o professor Marcos Silva realiza palestra em Fortaleza / Crédito: Arquivo Pessoal

Especialista no campo de estudos da cabala, o professor Marcos Silva realizará palestra em Fortaleza no dia 1º de novembro. Silva é autor das obras “Cristãos-novos no Nordeste: entre a assimilação e o retorno” e “A religião Católico-sertaneja: reminiscências do criptocabalismo no Seridó Judaico”. O argumento central da palestra, intitulada “Reparação da Identidade Mística dos Marranos”, será voltado ao criptojudaísmo, ou marranismo. O termo, para Silva, vai além de uma “forma disfarçada do judaísmo”, mas se apresenta a partir de uma religiosidade autônoma, que se desenvolveu com uma espiritualidade de natureza mística e cabalista.

A palavra “marrano” é aplicada aos judeus da Península Ibérica, forçados na conversão ao catolicismo, mas que permaneceram praticando o judaísmo em segredo. A expressão, originalmente de cunho pejorativo, foi apropriada por comunidades no Nordeste. Saiba como práticas do judaísmo se diluíram no cotidiano do Nordeste | LEIA MAIS

“Muito antes de mim, a socióloga Janet Liebman Jacobs, em seu ‘Hidden Heritage: The Legacy of the Crypto-Jews’ (2002), ofereceu uma das contribuições mais originais à compreensão cabalística do marranismo”, argumenta. Jacobs, explica o professor, apresentou o paradigma do “self-in-relation”, o ‘eu em relação’. “Ela mostra que a espiritualidade dos descendentes de cristãos-novos sobreviveu não como doutrina, mas como relação sagrada, transmitida através do afeto, da memória e do cuidado”, diz.

Com o suporte teórico e mais de duas décadas de pesquisa, o estudioso aponta a definição de uma “Identidade Mística dos Marranos”. Para o estudioso, o cabalismo foi, ao mesmo tempo, “a alma mística e o refúgio intelectual dos sefarditas na diáspora”. Marcos Silva se aposentou como professor titular do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe (UFS) em junho de 2023. A partir de 2006, estruturou e coordenou o Grupo de Pesquisa Diáspora Atlântica dos Sefarditas, desenvolvendo pesquisas sobre criptojudaísmo. Judeus sefarditas: por que brasileiros buscam provar a descendência | LEIA MAIS

