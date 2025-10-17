Romaria de Benigna deve reunir mais de 80 mil devotos em Santana do Cariri; estátua ainda não foi finalizada

Romaria em honra a Menina Benigna / Crédito: Aurélio Alves e FCO Fontenele

A cidade de Santana do Cariri recebe desde o início desta semana milhares de fiéis para a 22ª Romaria da Beata Benigna Cardoso, considerada um dos maiores eventos religiosos do Estado. A expectativa da Prefeitura é de que cerca de 80 mil devotos passem pelo município até o dia 24 de outubro, data que marca o martírio da beata. De acordo com o secretário de Cultura de Santana do Cariri, Ypsilon Félix, a romaria deste ano começou com uma carreata vinda de Nova Olinda, seguida de procissão e celebração no Santuário da Beata Benigna. A programação se estende por dez dias, com missas, novenas, procissões, apresentações artísticas, shows culturais e momentos de oração.