Romaria de Benigna deve reunir mais de 80 mil devotos em Santana do Cariri; estátua ainda não foi finalizada

Santana do Cariri recebe cerca de 80 mil fiéis para a 22ª Romaria da Beata Benigna Cardoso, que segue até 24 de outubro.
A cidade de Santana do Cariri recebe desde o início desta semana milhares de fiéis para a 22ª Romaria da Beata Benigna Cardoso, considerada um dos maiores eventos religiosos do Estado. A expectativa da Prefeitura é de que cerca de 80 mil devotos passem pelo município até o dia 24 de outubro, data que marca o martírio da beata.

De acordo com o secretário de Cultura de Santana do Cariri, Ypsilon Félix, a romaria deste ano começou com uma carreata vinda de Nova Olinda, seguida de procissão e celebração no Santuário da Beata Benigna. A programação se estende por dez dias, com missas, novenas, procissões, apresentações artísticas, shows culturais e momentos de oração.

Entre os destaques está a Romaria das Crianças, marcada para este sábado, 18, às 7h da manhã. Os meninos e meninas participam do cortejo vestidas como a “Santinha do Cariri”, em homenagem à beata que foi reconhecida pela Igreja Católica em 2022 como a primeira beata cearense.

Segundo o secretário, esse momento é um dos mais emocionantes da programação, por reunir famílias inteiras em testemunhos de fé e agradecimento.

Neste ano, o evento também chama atenção pela movimentação em torno do novo monumento de Benigna, que está sendo instalado no complexo religioso da cidade. A antiga estátua foi desmontada para dar lugar a uma nova escultura, com traços reformulados para representar de forma mais fiel a espiritualidade da beata. Apesar das expectativas, a inauguração não deve ocorrer durante a romaria.

“Possivelmente, devido ao início da romaria, nós não teremos a inauguração desse período. É uma hipótese. Porém, segundo a empresa que está produzindo, até o dia 24, nós já teremos ali a estátua já posicionada nos ajustes finais”, explicou o secretário em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri. 

Desde a beatificação, a devoção à menina Benigna tem crescido significativamente. A cidade vem recebendo romarias de várias regiões do Brasil, com caravanas de estados como São Paulo.

A Romaria da Beata Benigna Cardoso segue até o dia 24 de outubro, quando será realizada a missa de encerramento no Santuário da Beata, reunindo devotos de todas as idades em um dos momentos mais aguardados da celebração.

