9ª Festa do Mocororó celebra homologação do território Jenipapo-Kanindé

9ª Festa do Mocororó celebra homologação do território Jenipapo-KanindéA celebração ancestral, aberta ao público, acontece no início de novembro na Aldeia Lagoa Encantada; veja cronograma e horário da festividade
A tradicional Festa do Mocororó, celebrada pelo Povo Jenipapo-Kanindé, chega em sua nona edição. O evento, programado para o dia 4 de novembro na Aldeia Lagoa Encantada, em Aquiraz, comemora a conquista da demarcação de território e a safra do caju.
Neste ano, a celebração, que é aberta ao público mediante entrega de 1 kg de alimento, também é impulsionada pela homologação da terra no Ceará. O decreto foi assinado pelo presidente Lula (PT) em agosto para as Terras Indígenas Pitaguary, Lagoa Encantada e Tremembé de Queimadas.
O mocororó, que dá nome às festividades realizadas no Cajueiro Sagrado, é uma bebida à base de caju e símbolo de resistência cultural. O líquido pode ser consumido durante o ritual sagrado do toré.
“A Festa simboliza a conquista da nossa Mãe Terra e foi criada para comemorar a demarcação do nosso território, ocorrida em 2017, ano da primeira edição da festa”, ressalta Iago Jenipapo, organizador que representa a juventude e a comunicação indígena Jenipapo-Kanindé no festejo.
Para Iago, a cultura e as festas tradicionais têm um papel fundamental na preservação da memória e da resistência dos povos originários, fortalecendo os laços com a ancestralidade e mantendo os ensinamentos deixados pelos antepassados.
“Cada canto, cada dança e cada ritual é uma forma de resistência, porque mostra que continuamos existindo, mesmo diante de tantas tentativas de apagamento”, diz o organizador. “As festas, como a do Mocororó, são momentos de celebração, mas também de luta, de reafirmação do nosso território e da nossa maneira própria de viver e de ser Jenipapo-Kanindé”.
As festividades iniciam a partir das 8h (horário de Brasília), com um café da manhã. Em seguida, realiza-se o ritual sagrado do toré e uma apresentação do grupo Nheengari Sambokar.
“Queremos que o público leve consigo o sentimento de respeito e valorização pela nossa cultura. Que compreendam que a Festa do Mocororó não é apenas um momento de alegria, mas um ato de resistência e de amor à nossa terra”, declara Iago Jenipapo.
Festa do Mocororó: confira programação do evento
Veja a programação completa do evento abaixo. Para mais informações, acesse o perfil oficial dos Jenipapo-Kanindé (@aldeiajk) no Instagram.
- 08:00 – Café da manhã
- 09:00 – Ritual sagrado do toré
- 10:30 – Apresentação do grupo NHEENGARI SAMBOKAR
- 11:30 – Competição de quebra de castanha
- 12:00 – Almoço
- 14:00 – Competição do caju azedo
- 14:30 – Desfile Kunha e Apyara Mocororósence
- 15:00 – Competição de quem bebe mais mocororó
- 16:00 – Ritual Sagrado do Toré em celebração à homologação do território
Serviço: Festa do Mocororó
- Data: 4 de novembro de 2025
- Horário: a partir das 8h
- Local: Aldeia Lagoa Encantada - Cajueiro Sagrado
(Convidados devem trazer seu prato, copo e talher)