Divaldo Franco influenciou a doutrina espírita no Ceará e no Brasil

A conexão com o Ceará fez com que Divaldo Franco recebesse o Título de Cidadania Cearense (2009) e o título honorífico de Cidadão de Fortaleza (1979) / Crédito: Divulgação / Mansão do Caminho

“A morte se transforma em abençoado veículo para a imortalidade”, psicografou Divaldo Pereira Franco na obra "À Luz do Espiritismo", publicada pela primeira vez em 1992. O orador e médium desencarnou na noite dessa segunda-feira, 13, aos 98 anos, após ser diagnosticado com um tumor em fase inicial, em novembro de 2024. Divaldo Franco deixa um legado de mais de 260 títulos publicados, psicografados a partir das histórias de diversos autores espirituais, que foram traduzidos em mais de 17 idiomas. Durante sua vida, realizou mais de 20 mil conferências e seminários em 71 países, divulgando a doutrina espírita.

Entre as obras psicografadas por Divaldo, do autor espiritual cearense Manuel Vianna de Carvalho, natural de Icó, estão os títulos: “À Luz do Espiritismo (1992)”; “Atualidade do Pensamento Espírita (2005)”; “Enfoques Espíritas (2009)”; “Espiritismo e Vida (1979)”; “Médiuns e Mediunidade (2015)”; “Reflexões Espíritas (1984)”. LEIA MAIS | Memorial que homenageia Bezerra de Menezes é inaugurado em Fortaleza Em 1990, o médium psicografou “Compromissos Iluminativos”. A autoria espiritual da obra é atribuída a Adolfo “Bezerra de Menezes”, médico militar nascido em Riacho do Sangue, atual Jaguaretama, no Ceará.

Divaldo Franco foi homenageado como Cidadão Cearense e Fortalezense A conexão de Divaldo Franco com o Estado se refletiu nas incontáveis visitas à região, sendo a última datada de 2023, segundo Luciano Klein. O presidente do Centro de Memória lembra que, à época da última viagem à Capital, o líder espírita já estava bastante debilitado por conta da idade avançada, mas fez questão de realizar o seminário para divulgar a doutrina. Além da Capital, o líder espírita nascido na Bahia costumava fazer viagens ao interior cearense. “A última grande viagem dele assim para o interior foi para Canindé, terra de São Francisco, por quem ele tinha uma admiração profunda”, destaca. A ligação com o Ceará rendeu ao médium o Título de Cidadania Cearense, concedido em pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) em 2009, pela Lei nº 14.494. Em 1979, Divaldo também foi homenageado pela Câmara Municipal de Fortaleza com o título honorífico de Cidadão de Fortaleza.

“Ele tinha um amor muito grande pelo Ceará. Tanto é que brincava comigo sempre dizendo, e eu já disse isso em outras palestras, que ele só nasceu em Feira de Santana, na Bahia, por um erro da cegonha, que pousou lá antes, cansada; mas ele vinha era para o Ceará. Então ele tinha esse amor pelo Ceará, né? Isso ele nos disse em tom de brincadeira, sempre bem humorado”, compartilha. Entre polêmicas e propósitos, Divaldo Franco se consagrou como um dos líderes religiosos mais famosos do País. Para Luciano Klein, o médium será lembrado como o grande responsável por devolver o Espiritismo ao mundo, tendo dedicado sua vida a essa missão. O que diz a doutrina espírita sobre a morte? Doutrina que une filosofia, religião e ciência, o Espiritismo surge na França, influenciado pelos fenômenos das mesas girantes que ocorreram nos Estados Unidos em 1848. O lançamento da obra “O Livro dos Espíritos” (1857), de Allan Kardec, marca o início à nova filosofia.