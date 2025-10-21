Suspeito de ser mandante de triplo homicídio no Bom Jardim é preso

Fachada da DHPP, unidade especializada em homicídios / Crédito: FERNANDA BARROS

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu nessa segunda-feira, 20, um homem suspeito de ser o mandante da ação criminosa que deixou três mortos e dois feridos no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, no último sábado, 18. Francisco Wesley de Sousa Lopes Sabino, o "Sombra", de 25 anos, nega envolvimento no triplo homicídio. Conforme a investigação da 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (2ª DHPP), porém, Francisco Wesley é um dos chefes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) no bairro Parque São José.

O DHPP também obteve a versão de que o triplo homicídio ocorreu em vingança a um assassinato registrado no próprio sábado, horas antes, na rua Carícia de Menina, no bairro Granja Lisboa.

Ao inquérito policial, ainda foram anexados prints de publicações nas redes sociais nos quais é dito, entre outros, que o ataque foi realizado pela “Equipe do Sombra”.

Além de João Victor, morreram no triplo homicídio: Emanuel Gomes Maia, de 26 anos, e Antônio Lucas Cavalcante Carneiro, de 28 anos. O atentado ocorreu por volta das 16h30min em uma residência localizada na rua Oscar França, onde também funcionava uma barbearia.



O DHPP apurou que os criminosos estavam em dois carros. De um dos veículos desceram os executores, que invadiram o local já efetuando diversos disparos. Os criminosos utilizaram armas curtas e longas para praticar a matança. Na cena do crime, foram encontrados um estojo e um cartucho intacto de fuzil, assim como estojos de pistola calibre. 40. Algumas das vítimas estavam em frente à casa e tentaram correr para dentro do imóvel, mas foram atingidos. Emanuel e João Victor morreram no local do crime. Já Antônio Lucas chegou a ser socorrido, mas morreu antes de chegar ao Frotinha da Parangaba.

As duas vítimas sobreviventes foram submetidas a cirurgia. Ao menos um deles foi encaminhado, em estado grave, a uma unidade de saúde. Os dois ainda não apresentam condições de prestar depoimento.

