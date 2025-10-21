Suspeito de ser mandante de triplo homicídio no Bom Jardim é preso

Suspeito de ser mandante de triplo homicídio no Bom Jardim é presoInvestigação aponta que o crime foi praticado por integrantes da facção Terceiro Comando Puro, que disputa com o Comando Vermelho o controle da região
A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu nessa segunda-feira, 20, um homem suspeito de ser o mandante da ação criminosa que deixou três mortos e dois feridos no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, no último sábado, 18. Francisco Wesley de Sousa Lopes Sabino, o "Sombra", de 25 anos, nega envolvimento no triplo homicídio.
Conforme a investigação da 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (2ª DHPP), porém, Francisco Wesley é um dos chefes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) no bairro Parque São José.
Uma testemunha afirmou que Francisco Wesley, ao lado de uma outra liderança do TCP, está “tentando recuperar a área” onde ocorreu o crime, atualmente reivindicada pelo Comando Vermelho (CV).
João Victor Farias da Silva, de 20 anos, que era traficante de drogas, seria o principal alvo da ação. A testemunha ouvida pelo DHPP disse que Francisco Wesley já havia ameaçado João Victor, dizendo que este teria escapado "por pouco" em um outro atentado, ocorrido há menos de um mês na comunidade conhecida como Zé do Caldo, localizada também no bairro Bom Jardim.
O depoente ainda acusou Franciso Wesley de ter ordenado um outro assassinato no domingo, 19, no Parque Santa Rosa, cuja vítima foi Vitor Manoel da Silva Araújo.
O DHPP também obteve a versão de que o triplo homicídio ocorreu em vingança a um assassinato registrado no próprio sábado, horas antes, na rua Carícia de Menina, no bairro Granja Lisboa.
Ao inquérito policial, ainda foram anexados prints de publicações nas redes sociais nos quais é dito, entre outros, que o ataque foi realizado pela “Equipe do Sombra”.
Além de João Victor, morreram no triplo homicídio: Emanuel Gomes Maia, de 26 anos, e Antônio Lucas Cavalcante Carneiro, de 28 anos. O atentado ocorreu por volta das 16h30min em uma residência localizada na rua Oscar França, onde também funcionava uma barbearia.
O DHPP apurou que os criminosos estavam em dois carros. De um dos veículos desceram os executores, que invadiram o local já efetuando diversos disparos. Os criminosos utilizaram armas curtas e longas para praticar a matança. Na cena do crime, foram encontrados um estojo e um cartucho intacto de fuzil, assim como estojos de pistola calibre. 40.
Algumas das vítimas estavam em frente à casa e tentaram correr para dentro do imóvel, mas foram atingidos. Emanuel e João Victor morreram no local do crime. Já Antônio Lucas chegou a ser socorrido, mas morreu antes de chegar ao Frotinha da Parangaba.
As duas vítimas sobreviventes foram submetidas a cirurgia. Ao menos um deles foi encaminhado, em estado grave, a uma unidade de saúde. Os dois ainda não apresentam condições de prestar depoimento.
Depoimento de testemunha é "vazio", diz defesa de suspeito
Francisco Wesley teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada nesta terça-feira, 21. A defesa dele já entrou com pedido de liberdade provisória, argumentando, entre outros, que o depoimento da testemunha é “vazio”.
Em seu depoimento, o suspeito afirmou que não é integrante de facção criminosa e que é dono de uma barbearia e empresta dinheiro a juros. Ele negou conhecer as vítimas, assim como os outros suspeitos de envolvimento no caso.